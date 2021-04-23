الجمعة 23 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس صاحبة كشك بحوزتها شابو وهيروين في سوهاج

حبس
حبس

أمر المستشار خالد عبدالفتاح رئيس نيابة قسم ثان سوهاج، اليوم، بحبس (ن.ص.ا) 28 سنة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بالاتجار بالمخدرات، وذلك قبل ترويجها لكمية من مخدر الهيروين القاتل والشابو القاتل على عملائها.
 

وأمرت النيابة بإرسال عينات من المضبوطات للمعمل الكميائي بالطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير عنها.

 وكان اللواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد مصطفى رأفت الشندويلى رئيس قسم مكافحة المخدرات والمقدم أحمد المولد رئيس مباحث قسم ثان سوهاج، يفيد بتمكن قسم مكافحة المخدرات بمديرية امن سوهاج، بقيادة الرائد مصطفى رأفت الشندويلي رئيس قسم مكافحة المخدرات ومن ضبط تاجرة المخدرات (ن. ص. ا) ٢٨ سنة صاحبة كشك مقيمة بقسم ثان سوهاج تقوم بالإتجار بالمخدرات وضبط باحرازها عدد ٣ تذكرة لمخدر الهيروين معدة للبيع يزنوا جميعآ ١٥ خمسة عشر جرام، عدد ١٤ تذكرة لمخدر الشابو معدة للبيع يزنوا جميعآ ٤٥ جرام، وهاتف محمول ومبلغ مالى قدره ١٥٠ جنيه وتم التحفظ على المتهمة والمضبوطات.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٣٨٧ لسنة ٢٠٢١ إداري قسم ثان سوهاج.

ترويج عمل تحقيق المواد ضباط سوهاج

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