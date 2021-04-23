الدولة تنفذ مشروعات قومية بـ164 مليار جنيه خلال العام المالي 2021-2020

من أبرزها المشروع القومي للإسكان الاجتماعي وتنمية محور قناة السويس

نجحت الدولة فى وضع خطة لتنفيذ أكبر عدد من المشروعات القومية، و تبذل الدولة جهود تنموية اقتصادية، واجتماعية مهمة لتشمل جميع محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، سدة الرئاسة.

وترصد "الدستور" أهم المشروعات التي نفذتها الحكومة المصرية، والتي بلغت قيمتها نحو 164 مليار جنيه خلال خطة العام المالي 2020_2021 للدولة.

- المشروعات القومية قاطرة التنمية

وتؤكد الدولة على أهمية المشروعات القومية وخاصة خلال الفترة الحالية والمستقبل، حيث يقع على عاتقها تنمية المجتمع باعتبارها المشروعات القومية قاطرة التنمية، وفي السطور التالية نستعرض أبرز المشروعات التي تمت خلال خطة الدولة للعام المالي الحالي:

- تنفيذ المشروع القومي للإسكان الاجتماعي بقيمة 21 مليار جنيه.

يهدف لإتاحة وحدة سكنية تناسب الدخل بـ26 محافظة لإنشاء 220 الف وحدة سكنية .

- مشروع تنمية محور قناة السويس بقيمة 19.9 مليار جنيه.

يستهدف الاستفادة من الإمكانيات الهائلة لقناة السويس من خلال إنشاء مركز لوجستي عالمي ويؤهل المنطقة لان تكون مركزا عالميا متميزا فى الخدمات البحرية واللوجستية بقيمة 18.8 مليار جنيه.

- مشروع شبكة الطرق القومية بقيمة 16.9 مليار جنيه.

يهدف لإنشاء طرق جديدة للحد من الحوادث وفضلا عن الطرق المستهدف رصفها خلال خطة الدولة للعام المالى الحالى نحو 1400 كيلومتر.

- مشروع التأمين الصحي الشامل بقيمة 4 مليارات جنيه.

- مشروع تطوير شبكة السكك الحديدية بـقيمة 13.9 مليار جنيه.

- مشروع التحويل الرقمي والبنية المعلوماتية بقيمة 11.7 مليار جنيه.

- مشروع تطوير وتوسعه شبكة مترو الانفاق بـ12.3 مليار جنيه .

- مشروع تطوير المناطق العشوائية بقيمة 10 مليارات جنيه.

كما تضمنت قائمة المشروعات، مشروع توليد الطاقة الكهربائية وإقامة محطة نووية المصرية الأولي بالضبعة حيث تتضمن المحطة 4 مفاعلات نووية من الجيل الثالث، و تطوير محطات توليد كهرباء باستخدام طاقة الرياح بالغردقة، والزعفرانة، وكوم أمبو، وخليج السويس وذلك لمجابهة الطلب المتزايد على الطاقة وتلبية خطة التنمية .

وكذلك مشروع إنشاء وتطوير المجمعات الصناعية متكاملة للشباب وتوفير فرص عمل مناسبة وتعزيز دور التنمية الصناعية فى النمو الصناعي بكافة المحافظات .