بالأرقام.. إنجازات الدولة في القطاع الزراعي

إنجاز كبير حققته الدولة في فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لحكم البلاد في قطاعات عدة، أبرزها الزراعي، الذي شهد تنفيذ واحدا من أكبر المشروعات القومية وهو استصلاح المليون ونصف المليون فدان، وأيضًا مشروعات الصوب الزراعية الكبرى.



وتستعرض «الدستور» في السطور التالية، أبرز الإنجازات التي شهدها القطاع الزراعي، وبلغت إجمالي 224 مشروعًا، بهدف تقديم أشكال الدعم للفلاح في طليعة الإنجازات، بالإضافة إلى استراتيجية الثروة الزراعية التي عملت الدولة على تنميتها لتتضمن مجال إدارة الأراضي.



المجال الذي تم تخصيصه من خلال بنك معلومات عن الأراضي بهدف تحديد الطريقة الأفضل لإدراتها، وكذلك مشروع آخر لتقدير مساحات القمح بنظام الاستشعار عن بعد.

شهدت الصادرات الزراعية المصرية طفرة غير مسبوقة في الست سنوات الأخيرة، بعد أن تجاوزت 5 ملايين طن، من خلال فتح أسواق زراعية جديدة داخل دول العالم، وما ساعد في ذلك كان مشروع الاستزراع السمكي التابع للهيئة العامة لقناة السويس، ومشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون بمحافظة كفر الشيخ وشرق بورسعيد.



أما في مجال القطن، فقد استطاعت الحكومية المصرية إنتاج سلالة حديثة من القطن، كما عملت على تطوير المحالج وإنتاج التقاوي المسجلة للحفاظ على الإنتاجية الكبيرة، ولم تقف عند ذلك القدر فقط، بل شملت أعمال التطوير أيضًا مجال الهندسة الزراعية، التي شهدت تطوير الميكنة الزراعية ومعدات النقل، لتسهيل عملية استصلاح الأراضي، وتخفيض التكاليف على المزارعين.

في عام 2015، أعلن الرئيس السيسي عن تنفيذ المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان، من داخل منطقة الفرافرة، لتشمل خدماته 13 منطقة داخل 8 محافظات في صعيد مصر، وفي فترة قصيرة للغاية تم طرح أراضي المرحلة الأولى والثانية من المشروع، لصغار المستثمرين.



أما في عام 2016، فقد تم تأسيس مبادرة "القرية المنتجة"، التي استهدفت توفير 200 ألف فرصة عمل للشباب، بدعم المشروعات الصغيرة، اعتمادًا منها على الاستفادة من الميزة النسبية للمحافظات المشاركة، والمنتجات الزراعية والحيوانية والداجنة التي تخرج منها.



ومازالت المشروعات القومية في مصر مستمرة في تطورها الذي لا يقف، وليس على المستوى الزراعي فقط، بل جميع المجالات الأخرى، التي تعمل على توفير حياة كريمة للمصريين.