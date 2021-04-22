نجوم الفن والإعلام معجبون بـ«لعبة نيوتين»: «حاجة مفتخرة»

أبدى عدد من نجوم ونجمات الفن والإعلاميين إعجابهم بمسلسل لعبة نيوتن من خلال عدد من التغريدات بموقع التواصل الاجتماعي تويتر وأيضا فيسبوك.

وكتبت إسعاد يونس عبر صفحتها بموقع فيسبوك: "منى زكي شغالة مربع لوحدها خالص"، وغرد آسر ياسين عبر تويتر قائلا: "برافو مسلسل لعبة نيوتن تحية خاصة لكل صناعه".

والفنانة الكبيرة سميرة أحمد التي كشفت عن أن مسلسل لعبة نيوتن حظى على إعجابها بشكل كبير، والإعلامي عمرو أديب الذي كتب: “أنا عارف إنه بدري بس لازم أشيد بمنى زكي وتايسون في لعبة نيوتن بجد عمل محترم جداً شكرا على التميز والاحتراف والاهتمام”.

وأيضا الإعلامية إيمان الحصري التي أعربت عن اعجابها بمسلسل لعبة نيوتن بقولها: "مني زكي في لعبة نيوتن حاجة مفتخرة وحقيقية وبسيطة وحلوة وممثلة شاطرة أوي بحق وحقيق (أورجانيك يعني)".

والمذيعة جيهان عبد الله التي كتبت تغريدة: "أول مسلسل أشوفوا يوصل لهذا المستوى العالمي من الحرفية في كل شيء.. بجد أحلى حاجة في رمضان ٢٠٢١، منى زكي.. محمد ممدوح.. محمد فراج.. مالكوش زي".

كما أشاد الكاتب عمر طاهر بمسلسل لعبة نيوتن بحسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: "لعبة نيوتن يستحق جايزة دحلاب رمضان 2022 نقطة المطر العادية جدا اللي بتتجمد وتبقى حتة تلج تجذب حتة تانية وتفضل الكورة تكبر ببطء من غير ما تاخد بالك لحد ما تلاقي نفسك متورط في مصيبة، شغل معمول بصبر وأستاذية بتوع الغزل اللي بالوقت بتبان عظمة السجادة اللي شغالين عليها".

ويتتبع مسلسل لعبة نيوتن رحلة حازم وهنا اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما على الأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان!، وقد تم تصوير أحداث المسلسل ما بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية الأصلية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.



ويتصدر بطولة مسلسل لعبة نيوتن النجوم منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، تأليف وإخراج تامر محسن.

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