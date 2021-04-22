مؤلف «حرب أهلية»: سعيد بردود الأفعال.. وتجمعني بيسرا صداقة قوية

أعرب المؤلف أحمد عادل عن سعادته بردود الأفعال حول مسلسله الدرامي الجديد الذي يحمل اسم “حرب أهلية” والذي تخوض بطولته النجمة يسرا ضمن منافسة مسلسلات ماراثون شهر رمضان الجاري.

وقال أحمد عادل في تصريح لـ"الدستور" إن العمل فكرته كانت لديه منذ فترة وقام بعرضه على النجمة يسرا والتي أبدت إعجابها بالفكرة منذ أن قرأت المعالجة الدرامية للعمل، مشيرا إلى أنه بدأ على الفور التحضيرات الخاصة به وكتابة حلقاته.

وأضاف أنه انتهى بشكل كامل من كتابة الـ 30 حلقة للمسلسل، مشيرا إلى أن التصوير مازال مستمرا بالتزامن مع عرض العمل، معربا عن سعادته بالتعاون الثاني مع نجمة كبيرة مثل يسرا بعد تعاونه الأول معها في رمضان الماضي بمسلسل “خيانة عهد”.

قصة وأحداث مسلسل حرب أهلية

وتجسد يسرا في العمل شخصية "مريم" إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، أما باسل خياط فيظهر بدور "يوسف" وهو طبيب نفسى، وتجسد جميلة عوض دور الابنة الأولى ليسرا، مايان السيد تقدم دور الابنة الثانية، وتجسد أروى جودة شخصية "فريدة" هي إنسانة وحيدة، تعيش بعيداً عن أهلها على خلفية مشاكل مع والدها، أما اللبنانية سينتيا خليفة وتظهر بشخضية "نادين".

مواعيد عرض مسلسل حرب أهلية والقناة الناقله له

ويعرض مسلسل حرب أهلية للنجمة يسرا على قناتي سي بي سي الفضائية وقناة دبي الفضائية خلال شهر رمضان المبارك.

كما يعرض المسلسل على قناة CBC في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة إلا الربع صباحا والإعادة الثانية في تمام السابعة والنصف مساء والإعادة الثالثة في تمام الساعة الثانية عشرة إلا ربع ظهرا كما يعرض بواقع 4 مرات أخرى عبر قناة سي بي سي دراما.

ويعرض العمل أيضا عبر قنوات دبي في العرض الخليجي للمسلسل الجديد للنجمة يسرا، قناة دبي في تمام الساعة 7 مساءً.

أبطال وصناع مسلسل حرب أهلية

مسلسل حرب أهلية يشارك في بطولته بجانب يسرا وباسل خياط كل من جميلة عوض، أروى جودة، رشدي الشامي، محمود حجازي، سينتيا خليفة، مايان السيد وآخرين، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز، وهو من إنتاج شركة العدل جروب.