الخميس 22 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حنان مطاوع: الصناعة الفنية استعادت رونقها بفضل «سينرجي»

حنان مطاوع
حنان مطاوع

قالت الفنانة حنان مطاوع، إنها سعيدة بالتعاون مع شركة سينرجي في عدد من أعمالها الفنية وآخرها مسلسل "القاهرة كابول" الذي يعد ملحمة درامية متماسكة من ورق وصناع وفنانين، مشيرة إلى أن شركة سينرجي محترمة وتسعى دائمًا لتوفير كافة الاحتياجات والإمكانيات لإخراج الأعمال الفنية بأفضل صورة.

وأضافت حنان لـ"الدستور" أن هناك تطورا ملحوظا في الدراما خلال الأعوام القليلة الماضية بفضل التطوير والتنوع والتغيير في كل ما يخص الدراما المصرية، مشيرة إلى أن الصناعة الفنية استعادت رونقها بالاختلاف التي شهدته خلال الفترة الماضية من مسلسلات "أوت أوف سيزون" والمسلسلات المطولة أو ذات الـ15 حلقة فأصبح هناك دراما طوال العام وليس في شهر بعينه، مؤكدة أن المنصات الإلكترونية لها دور أيضا في هذا التطور.

في السياق ذاته، تشارك الفنانة حنان مطاوع في بطولة مسلسل “القاهرة كابول” ويشارك في بطولة المسلسل طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب وخالد الصاوي، نبيل الحلفاوي، خالد كمال، إسراء رخا، كريم قاسم سرور، شيرين، إيناس كامل، رشدي الشامي، حسني شتا، محمد عز، بيومي فؤاد، و المسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

ويعرض العمل على قنوات الحياة وسي بي سي التابع للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتبدأ الإذاعة الأولى له في تمام الثامنة إلا ربع مساء عبر قناة الحياة ويعاد مرتين يوميا على أن يعاد 4 مرات على قناة الحياة دراما و4 مرات على سي بي سي دراما و3 مرات على سي بي سي العامة.

يسلط المسلسل الضوء على الأعمال الإرهابية حيث تدور أحداثه ما بين فترة السبعينيات من القرن الماضي وحتى 2011 حول أربعة أصدقاء، جمعتهم طفولة مشتركة فهم جيران في حي السيدة الزينب الشهير، وكانت لديهم نفس الظروف الاجتماعية والمادية إلى حد كبير، كما أن تعليمهم واحد، لكن كل واحد منهم سلك طريقا مختلفا.

حنان مطاوع الدراما سينرجى تطور تامر مرسى

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