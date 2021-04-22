الخميس 22 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نور اللبنانية تكشف أكبر أسرارها وتتحول للتحقيق في «ضل راجل»

نور
نور

مع نهاية الحلقة العاشرة من مسلسل ضل راجل الذي يشارك في بطولته كل من ياسر جلال ونور اللبنانية، كشفت نور التي تلعب دور دكتورة ملك لعمتها عن سبب رفضها العودة لزوجها رغم إلحاحه الرجوع لها بأي شروط، وهو أنها فقدت الرَحِم نتيجة لاعتدائه عليها بالضرب وهو ما حرمها من الأمومة للأبد، وأن هذا هو الدافع وراء مساندتها الكبيرة لشهد (رنا رئيس) التي تعرضت أيضاً لمحاولة إجهاض.

رغبة دكتورة ملك في دعم شهد، جعلتها تتخطى قوانين العمل وتقدم تقارير للنيابة لإعادة فتح التحقيق في القضية للوصول إلى الجاني، وهو ما يعرضها للمساءلة القانونية، حيث يأمر مدير المستشفى (إيهاب فهمي) بتحويلها للتحقيق بسبب رغبته في إغلاق القضية خوفاً على سُمعة المستشفى.

في الوقت نفسه تستمر ملك في محاولة تهدئة جلال (ياسر جلال) تجاه ابنته، والتأكيد له بأن نقل إحساس الطمأنينة لها هو أفضل وسيلة لمساعدتها ومعرفة كل التفاصيل التي تعرضت لها.

وتدور أحداث المسلسل حول جلال، الأب الذي تنقلب حياته بعد إصابة ابنته شهد في حادث عنف تنقل على أثرها للمستشفى، فتساعده الطبيبة ملك التي يقودها حسها الإنساني لتقديم يد العون لجلال للبحث عن حق ابنته.

ويعرض العمل علي شبكة قنوات تليفزيون الحياة، ، حيث تكون الحلقة الأساسية في تمام الساعة 11:30 مساء يوميًا خلال شهر رمضان، بينما تعاد في تمام الساعة 4:00 صباحًا، أول مرة، كما تكون الإعادة الثانية  في تمام الساعة 7:45 صباحا، والإعادة الثالثة في تمام الساعة 4:45 مساء.

وبالإضافة لياسر جلال ونور، يشارك في بطولة المسلسل نرمين الفقى، ومحمود عبد المغنى، ورنا رئيس، ومحمد يسرى، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ويذاع يومياً على قناة الحياة الساعة 12 منتصف الليل.

نور اللبنانية النجم ياسر جلال نرمين الفقي مسلسل ضل راجل

الأكثر قراءة

«قلنا أكيد هتكون مبسوطة».. اعترافات صادمة في اغتصاب «فتاة المطرية»

3 مكاسب للأهلي من خطأ الشناوي أمام سموحة

«إجراءات عقابية ضد شركة التوظيف».. تضامن كويتي مع حارس الأمن المصري

ذُكرت في «الاختيار 2».. دور الإرهابية كريمة الصيرفي في «التخابر مع دولة أجنبية»

وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء امتحانات شهر أبريل لصفوف النقل

«النقل» توضح حقيقة ربط القضبان الحديدية بوصلات خشبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

النيل في خطر: قراءة في كتاب مهم (3)

د. القس صفوت البياضى

الدور الأمريكي في سد الأثيوبي.. والمبادئ الاساسية للحقوق الانسانية

جلال حمام

إثيوبيا.. الضلع الجنوبي لحلف الجوار

عبد الرحيم طايع يكتب.. المكفِّرون ونوال السعداوي

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب بريطانيا بالضغط على إسرائيل لعقد الانتخابات في القدس

السعودية تواصل تقديم مساعدات غذائية إلى فلسطين خلال شهر رمضان

الانتخابات الفلسطينية على طاولة مجلس الأمن اليوم