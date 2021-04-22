«عم فؤاد» طبيب أعشاب الصحراء الغربية وصاحب الـ10 آلاف وصفة

عمل مع والده في مجال العطارة بمحافظة الشرقية وهو طفل يبلغ من العمر 7 سنوات تعلم الوصفات من أكبر العطارين في الشرقية ودونها في ذاكرته ثم على أوراق ثم سجيلها على شرائط الكاسيت.

أعشاب مطروح سر جاذبيته

جاء لمطروح ليزور شقيقه في السجن الحربي عندما تغيب عن جيشه وتمت معاقبته وأعجب بطبيعتها الخلابة، وأثناء تجوله في الصحراء تذوق الأعشاب الطبيعية الربانية وبدأت رحلته حتى أصبح أول عطار أعشاب في الصحراء الغربية.

وقال فؤاد عبدالرووف الذي يبلغ من العمر 69 عاما وشهرته “فؤاد العطار” أول عطار أعشاب في مطروح خلال حديثه لـ"الدستور"، أنه عمل في مجال العطارة وهو يبلغ من العمر 7 سنوات بمحافظة الشرقيه وبدأ في تدوين الوصفات بذاكرته ثم علي أوراق ثم قام بتسجيلها على شرائط كاسيت.

علاج الحصوات من الطبيعة

وأوضح أن كان يغوي الأعشاب ورائحتها وجاء إلى محافظة مطروح في عام 1981 لزيارة شقيقه في السجن الحربي وتمت عقوبته لغيابه عن الجيش وعند تجولة في الصحراء تذوق الأعشاب الربانية وبدأ في استخدامها كعلاج للأمراض، حيث بدأ بعمل وصفه لعلاج الحصوات والأملاح وقام ببيعها علي شواطئ مطروح ونجحت التجربه وأطلق عليه طبيب أعشاب الصحراء.

وأضاف أنه بعد نجاحه قام ببيع الوصفات علي احد ارصفه شارع الإسكندرية الشهير وكان أول عطار أعشاب في مطروح وأحد العلامات السياحية في المحافظة، وبدأ في صناعة وصفات للشعر وقام عددا من المشاهير بالتردد عليه لاشراء الوصفات أبرزهم "رجاء حسين، الدكتور سيد عبدالكريم ، أحمد فتحي سرور".

تصنيع أكثر من 10 آلاف وصفة

وأكد على أن بعد شهرته تم تحرير قضايا تموين وصحة له وتم حبسه إلا أنه لم يستسلم وكان يكتب الوصفات للجميع وبعد خروجه بدأ من الصفر حتى قام بصناعة 10 ألاف و992 وصفه وجميعها ناجحه "قدامي 200 سنة لحد ما اتنسي.. قدمت كتير لمطروح".

واختتم حديثه لـ"الدستور": "نفسي اتقيم واتكرم.. أنا قدمت كتير.. عافرت لحد ما بقيت طبيب أعشاب الصحراء الغربية.. ولسه زي ما أنا"، موجها رسالته للعاملين الجدد في العطارة «أتمني يكون عندكوا خبرة في العطارة والأعشاب قبل ما تشتغلوا".