الخميس 22 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وصول وزير الأوقاف إلى الغربية لافتتاح مسجد بطنطا

صوره من الزيارة
صوره من الزيارة

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم الخميس، بمكتبه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، والشيخ عبد الهادي القصبي عضو مجلس النواب رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، والدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والبرلمانية.

وعقب صلاة التراويح، من المقرر أن يشهد الوزير والمحافظ احتفالية العاشر من رمضان بمسجد الرحمة بمنطقة الاستاد بطنطا والذي سيتم افتتاحه اليوم.

وفى سياق متصل، شددت مديرية الأوقاف بالغربية على تكثيف جهودهم لتطهير وتعقيم المساجد خلال شهر رمضان المبارك والعمل على تطبيق ضوابط العمل لفتح المساجد، والتزام المصلين بتنفيذ الإجراءات الاحترازية من ارتداء كمامة واصطحاب سجادة صلاة والالتزام بعلامات التباعد مع الاستمرار في غلق مصلى النساء ودورات المياه، ضمن تعليمات الوزارة.
 

الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عبد الهادي القصبي افتتاح مسجد بطنطا التراويح

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