لماذا يحتفل العالم بيوم الأرض في 22 أبريل من كل عام؟

احتفل محرك البحث الشهير جوجل، الخميس، بيوم الأرض العالمي من خلال القيام بتغيير شعاره بصورة أشجار ونباتات تعبر عن جمال الطبيعة الخلابة، وأرفق فيديو يظهر معنى يوم الأرض وما يجب فعله في مثل هذا اليوم.

ويحتفل العالم بيوم الأرض في 22 أبريل من كل عام حيث بدأ الاحتفال بهذه اليوم منذ 1970، بهدف الحفاظ على بيئة صحية سليمة من أجل الأمن والاستقرار.

يعود أصل اليوم العالمي إلى السيناتور الأمريكي جايلورد نيلسون الذي زار مع مساعده سانتا باربارا ولاية كاليفورنيا عام 1969 وشاهدا العديد من كميات النفط الهائلة التي تلوث مياه المحيط الهادي بالقرب من السواحل الأمريكية لمسافة عدة أميال بشكل يهدد حياة الأسماك والطيور المائية، لتولد فكرة اليوم العالمي للأمن والأمان والاستقرار والحفاظ علي سلامه البيئة.

واقترح ناشط السلام جون مكونيل في مؤتمر اليونسكو الذي عُقد في 1969 بسان فرانسيسكو يومًا لتكريم الأرض ومفهوم السلام، واحتُفل به لأول مرة في 21 مارس 1970، وهو أول أيام الربيع في نصف الكرة الشمالي. صُودق على يوم تحقيق توازن الطبيعة في وقت لاحق في إعلان كتبه مكونيل ووقع عليه الأمين العام يو ثانت في الأمم المتحدة.

وأسس السناتور الأمريكي غايلورد نيلسون بعد مرور شهر من ذلك، يوم الأرض المنفصل باعتباره يوم توعية بيئية حُدد لأول مرة في 22 أبريل من عام 1970، وحصل نيلسون لاحقًا على وسام الحرية الرئاسي تقديراً لعمله.

وعند تحديد يوم الأرض في 22 أبريل في الولايات المتحدة، جعلت منظمة أطلقها دينيس هايز، المنسق الوطني الأساسي في عام 1970، يوم الأرض يومًا عالميًا في عام 1990، بل ونظمت هذا الحدث في 141 دولة.

وتحتفل العديد من المجتمعات بفعالية أسبوع الأرض وهو عبارة عن أسبوع كامل من الأنشطة التي تركز على القضايا البيئية التي يواجهها العالم. وقعت مسيرة العلوم في يوم الأرض 2017 في 22 أبريل 2017. وتبعتها حركة استنفار المناخ الشعبية 29 أبريل 2017.