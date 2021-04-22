الخميس 22 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

3 مكاسب للأهلي من خطأ الشناوي أمام سموحة

جريدة الدستور

ارتكب محمد الشناوي حارس مرمى فرق الكرة بالنادي الأهلي خطأ جثيمًا، منح بها فريق سموحة 3 نقاط غالية، في المباراة التي جمعت فريقه ضد نظيره السكنري على ستاد الأهلي والسلام ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.
وكان قد فاز فريق الكرة الأول بنادي سموحة على نظيره الأهلي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الأربعاء.
تقدم فريق سموحة عند الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول عن طريق اللاعب " حليمو"، قبل أن يُعدل حسين الشحات النتيجة، لينتهي الشوط الأول، بهدق لكل فريق.

 

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