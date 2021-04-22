الخميس 22 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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الجيوب الأنفية وضغط الدم.. لماذا نصاب بالصداع في رمضان؟

لماذا نصاب بالصداع
لماذا نصاب بالصداع في رمضان؟

الصداع هو الشكوى الأكثر شيوعًا خلال الشهر الكريم، عادة ما يصاب الناس بالصداع قبل الإفطار، ولأنهم غير قادرين على تناول الأدوية المسكنة للألم، فإنهم يشعرون بالإرهاق والتعب والانزعاج. 

يعتبر الصداع في الأيام الأولى من رمضان من المشاكل التي يواجهها عدد كبير من الأشخاص مع الانتقال من مرحلة الحياة الاعتيادية الى مرحلة الصوم، وهذا يمكن أن ينتج عن بعض الأسباب والعوامل والتغييرات.

أسباب الصداع في شهر رمضان

1- ارتفاع ضغط الدم أو انخفاضه

2 - انخفاض نسبة السكر في الدم بسبب الصيام

3 - الجفاف 

4 - الإكثار من شرب الكافيين قبل الصيام

5 - الإصابة بفقر الدم

6- مشاكل الجيوب الأنفية، حيث يحتاج مريض الجيوب الأنفية إلى تناول الماء والسوائل بكثرة، لتجنب أعراض الجيوب الأنفية المزعجة وأولها الصداع، لذلك يعاني مريض الجيوب الأنفية في الصيام، لأنه لا يستطيع شرب الماء، ما يسبب أحيانًا جفافًا شديدًا يؤدي لالتهاب الجيوب الأنفية، مسببًا الصداع المزمن والدوار.

 

كيفية تجنب الصداع:

1 - تجنب الإفراط في تناول الطعام أثناء الإفطار، سيؤدي ذلك إلى هلك معدتك، وستكون النتيجة صداعًا رهيبًا.

2 - إذا كنت تعاني من صداع قبل الإفطار، فيوصى بتناول التمر للإفطار، فهي سهلة على المعدة وتحتوي على كمية مناسبة من السكر لاستعادة قوة جسمك. 

3 - شرب الماء مهم جدا بعد الإفطار، لذلك من وقت الإفطار حتى السحور اشرب كمية كافية من الماء وتجنب المشروبات الغازية والكافيين.

4 - لا تسهر، ثم تستيقظ مبكرا للذهاب إلى العمل، بالطبع ستصاب بالصداع، اذهب إلى الفراش في وقت معقول ، واستيقظ منتعشًا وجاهزًا ليوم جديد

5 - لا ينبغي تفويت السحور، ولكن يجب تجنب الإفراط في الأكل.

6 - إذا كنت صائمًا وكان لديك صداع ، انقع قدميك في ماء دافئ ، ضع شيئًا باردًا على مؤخرة رأسك، وأرح عينيك قليلًا، ستشعر بتحسن كبير بعد ذلك.

7 - يحتاج مدمنو القهوة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين إلى أن يبدؤا بتقليل الكميات التي يتناولونها يومياً لتعويد الجسم على فقدانها.

الصداع رمضان الجيوب الانفية ضغط الدم الإفطار

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