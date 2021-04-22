طبق فرعوني له فوائد صحية.. طريقة عمل الملوخية

يعتبر طبق الملوخية من الأطباق الأساسية المفضلة للعائلة في شهر رمضان، ويعود تاريخه إلى أيام الفراعنة، وأحيانا يقال إنه يعود إلى القرون الوسطى، بينما يعتقد البعض أنه تم تحضيره لأول مرة من قبل اليهود القدماء.

تاريخ الملوخية وفوائدها

تعود قصة الملوخية إلى أنها كانت تسمى "الملوكية"، لأنها كانت تقدم للملوك فقط، وهناك رواية أخرى بأن الفراعنة كانوا يعتقدون أن الملوخية عبارة عن نبات سام وأطلقوا عليه اسم "خية" أى "الخية"، وعندما احتل الهكسوس مصر أجبروا المصريين على تناول "خية" وأضافوا لها "ملو"، ولكن عندما تناولها المصريون وجدوا أنفسهم ما زالوا على قيد الحياة بل ووجدوها طبقا لذيذا، فهى ليست سامة كما يعتقدون، واستمرت حتى الآن فى البيوت المصرية، حيث لا تخلو سفرة منها لطعمها الشهي ونكهتها اللذيذة.

الملوخية لها فوائد صحية كبيرة، فهي غنية بفيتامينات A وC، بالإضافة إلى البوتاسيوم والحديد والألياف الغذائية، كما أنها تحتوي على الكثير من الألياف، وسهلة الهضم وتحتوي على نسبة عالية من الماء، وهي مثالية بعد صيام يوم طويل، ويمكن تناولها أيضا على السحور.

المكونات:

1 كيلو ملوخية طازجة

300 جرام كزبرة طازجة مفرومة

2 بصلة وسط مفروم ناعماً

3 فصوص ثوم مهروسة

8 فصوص ثوم مقطعة ناعماً

2 ملعقة كبيرة كزبرة مطحونة

2 ملعقة صغيرة ملح

2 حبة فلفل أخضر

2 فلفل أخضر كامل

120 مل زيت طبخ

120 مل عصير ليمون

ملح للتذوق

الطريقة:

قطف أوراق الملوخية وغسلها وتجفيفها جيدًا.

في مقلاة كبيرة، يسخن الزيت، ويضاف البصل ثم يقلى لمدة 5 إلى 10 دقائق، حتى يصبح لونه ذهبياً.

نضيف الثوم والفلفل المفروم ويقلب لمدة 1 دقيقة.

تضاف الكزبرة الطازجة، والفلفل الأخضر الكامل، ومسحوق الكزبرة والملح، يتم التقليب حتى تمتزج جميع المكونات.

على دفعات تضاف أوراق الملوخية، وتقلب حتى تمتزج مع مزيج البصل.

تترك حتى تطهى على نار خفيفة لمدة 20 إلى 30 دقيقة مع التحريك المتكرر، يتم عمل الملوخية عندما يصبح لونها أغمق ويجف السائل.

يرفع عن النار ويضاف عصير الليمون ويخلط جيدا.

يُقدم في طبق ويُزين بقطع الليمون، ومن الأفضل تقديم هذا الطبق باردًا.