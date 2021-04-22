ماذا تخبئ حقيبة أوسكار 2021 للمشاهير؟

يبدأ حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92 لعام 2021 الاثنين، وللعام التاسع عشر على التوالي سيحصل أفضل 25 مرشحًا على حقيبة هدايا بقيمة 6 أرقام.

وتم تجميع حقيبة الهدايا المرشحة للفائزين من قبل “Distinctive Assets”، بما في ذلك أفضل ممثل وممثلة، وأفضل ممثل مساعد وممثلة، وأفضل مخرج مثل أنتوني هوبكنز وأوليفيا كولمان وأماندا سيفريد وساشا بارون كوهين وريز أحمد وفيولا ديفيس وأندرا داي وكاري موليجان.

ماذا يوجد في الحقيبة هذا العام؟

تبلغ قيمة الحقيبة المقدرة 200000 دولار وستتضمن عناصر مثل إقامة لمدة أربع ليالٍ في Golden Spa، واستشارة وإجراء جراحات تجميلية، جلسة تدريب شخصية مع المدرب الشهير أليكسيس سيليتزكيي، إقامة لمدة ثلاث ليالٍ في المنتجع الساحلي السويدي.

وستكون هناك أيضًا ملابس مصنوعة من الحرير والبامبو من مصادر مستدامة، وأحذية رياضية مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره، والعديد من الأشياء الأخرى.

وتشمل العناصر الأخرى كتاب Change-Maker Village للأطفال المناهض للعنصرية ، حيث قالت شركة Distinctive Assets إنها تتطلع إلى تنويع حقائب الهدايا لهذا العام، والعمل مع الشركات التي تتبنى التنوع والشمول والصحة والعمل الخيري.

وفي حين لم يتم الكشف عن القيمة الدقيقة لأكياس الهدايا لهذا العام، قدرت فوربس أن مرشحي العام الماضي حصلوا على هدايا بقيمة 225 ألف دولار.

أوسكار 2021

سيتم بث حفل الأوسكار على الهواء مباشرة عبر شاشة ABC الأمريكية، ويمكن للمشاهدين في أكثر من 225 دولة متابعته عبر الإنترنت، كما أعدت الأكاديمية فيلمين وثائقيين حول صعود النجوم إلى قمة الصناعة وجهودهم في سبيل الإبداع والتألق.

يشهد الحفل عروض غنائية للخمس أعمال الاصلية المرشحة ضمن قائمة الأفضل هذا العام، ويقدمها كل من ليزلي أودوم جونيور، هير، سيليست، وغيرهم من النجوم، كما سينال المشاركون أكبر الجوائز وستتوج الجهود أمام الجميع، في النسخة الـ 92 من حفل توزيع جوائز الأوسكار الذي تأجل موعده هذا العام من فبراير إلى 26 أبريل بسبب جائحة كورونا.