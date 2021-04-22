الخميس 22 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«شكري» يسلم رئيس تونس رسالة من السيسي بشأن سد النهضة

قيس سعيد وسامح شكري
قيس سعيد وسامح شكري

سلم وزير الخارجية سامح شكري- في آخر محطات جولته الأفريقية- اليوم الخميس، رئيس جمهورية تونس الشقيقة قيس سعيد رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للتعريف بموقف مصر بشأن سد النهضة وتعنت إثيوبيا في المفاوضات مع مصر والسودان بشأن السد.

والتقى وزير الخارجية، الرئيس قيس سعيد، في المحطة الأخيرة من الجولة التي يقوم بها حالياً لعدد من الدول الأفريقية، حيث استهل المقابلة بالإعراب عن التقدير لزيارته الأخيرة إلى مصر والتي شهدت مباحثات متميزة على نحو يُسهِم في مواصلة الارتقاء بالعلاقات التاريخية بين البلدين إلى آفاق أوسع.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري سلم خلال المقابلة الرسالة الموجّهة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس قيس سعيد، حيث تناولت الرسالة آخر تطورات ملف سد النهضة وموقف مصر تجاهها.

يأتى ذلك من منطلق حرص مصر على التنسيق مع تونس الشقيقة في ظل ما يجمع البلديّن من روابط وثيقة وعضوية تونس غير الدائمة بمجلس الأمن. وقد حرص الوزير شكري في هذا السياق على تثمين التصريحات التي أدلى بها الرئيس قيس سعيد خلال زيارته الأخيرة إلى مصر بأن تونس لن تقبل بالمساس بالأمن المائي لمصر وأن موقف مصر من قضايا المياه هو ذاته الموقف التونسي.

وأضاف حافظ أن وزير الخارجية حرص كذلك على تقديم عرض وافي للرئيس التونسي حول ما دار في إجتماعات كينشاسا يوميّ ٤ و٥ إبريل الجاري بشأن سد النهضة، مبرزاً موقف مصر خلال هذه الاجتماعات وما أظهرته من إرادة صادقة أملاً في أن تؤدي إلى إطلاق مسار تفاوضي جاد يُسفر عن اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ حقوق الدول الثلاث ويحقق مصالحها المشتركة ويعزز الأمن والسلم الإقليمي.

مصر تؤكد أهمية العلاقات مع تونس

وأضاف المتحدث الرسمي أن المقابلة تناولت أيضاً العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وتونس، حيث أعرب وزير الخارجية عن تطلُع مصر إلى مواصلة دفع التعاون الثنائي مع تونس في شتى المجالات.

تونس سامح شكري سد النهضه إثيوبيا السودان

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