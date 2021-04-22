تنزيل تردد قناة أون تايم سبورت on time sports لمشاهدة مباراة الزمالك

ما هي خطوات ضبط تردد قناة أون تايم سبورت on time sports لمشاهدة مباراة الزمالك؟ من الأسئلة الشائعة التي تتزايد عليها عمليات البحث الكثيفة، والتي يقبل عليها المواطنين خلال هذه الساعات قبيل مباراة الإنتاج الحربي والزمالك، التي من المقرر أن تكون اليوم الخميس، بعد صلاة التراويح، حيث يرغب الكثير من المشاهدين في معرفة تردد القناة الناقلة للمباراة وضبطها لمشاهدة المباراة، حيث لا يعرف الكثير من المواطنين التغيرات الجديدة للقنوات بعد أن تم تغييرها بداية العام الميلادي الجديد على القمر الصناعي نايل سات.



وتعتبر أون تايم سبورت من القنوات التي تحظى بنسبة مشاهدة عالية خلال هذه الفترة لأنها تنقل المباريات مجانا، وبدون تشفير، وتميزت خلال الفترة الماضية بإذاعة العديد من المباريات الحصري، لذا تستمر عمليات البحث عنها عبر محركات البحث الشهيرة.



تنزيل تردد قناة أون تايم سبورت on time sports مشاهدة مباراة الزمالك

يستطيع المواطن ضبط القناة على الأرضي من خلال الخطوات التالية: التأكد أن الشاشة تدعم استقبال التردد الأرضي، ثم بعد ذلك الذهاب إلى الإعدادات، والدخول على قائمة القنوات، توليف إعداد القناة، توليف تلقائي، بحث رقمي فقط، وانتظر التحميل، اضغط على تم، واختيار قناة أون تايم سبورت، وأما ضبطها على الريسفير يكون بالدخول على القائمة، وكتابة التردد، ثم حفظ القناة.

تردد قناة أون تايم سبورت لنقل مباراة الإنتاج الحربي والزمالك



يمكن متابعة المباراة من خلال التردد التالي : 10853، و الاستقطاب: أفقي الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 6/5، وعلى القمر الصناعي نايل سات التردد: 11449 الاستقطاب: عمودي الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

موعد مباراة الإنتاج الحربي والزمالك



من المقرر أن يلعب الزمالك والإنتاج الحربي اليوم الخميس، الموافق 22 أبريل الجاري، في الساعة التاسعة ونصف 9.30 بتوقيت القاهرة على ستاد السلاد ضمن الجولة 16 من عمر الدوري العام .



القنوات الناقلة لمباراة الإنتاج الحربي والزمالك



وبعد عرض خطوات ضبط تردد قناة أون تايم سبورت on time sports لمشاهدة مباراة الزمالك، تنقل شبكة قنوات أون سبورت الرياضية الثلاثة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في بث مباشر حصري بتعليق المعلق الرياضي حاتم بطشية، إضافة إلى أون سبورت الأرضي أيضا، وتكون المباراة بعد صلاة التراويح مباشرة.

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