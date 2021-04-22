المجلس الرئاسي في ليبيا يطالب بحل أزمة المعتقلين وأوضاع السجون

طالب محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الخميس، وزيرة العدل بمتابعة الأوضاع الإنسانية في السجون في عموم ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي صباح اليوم بطرابلس بوزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم، حسب بيان للمجلس الرئاسي.

كما طالب المجلس الرئاسي الوزيرة بضرورة متابعة الأوضاع الإنسانية في جميع السجون ومؤسسات الإصلاح والتأهيل وتقديم توضيح شامل حول هذا الملف المهم.

كما شدد المجلس خلال الاجتماع على أهمية الإسراع في إطلاق سراح جميع المسجونين قسراً وغير المدانين وإحالة كل الموقوفين على ذمة قضايا إلى القضاء في أسرع وقت ممكن.

يذكر أن البعثة الأممية طالبت بضرورة حل أزمة المعتقلين في سجون المليشيات والجماعات المسلحة وكذلك أزمة المختفين قسريا خاصة منذ عام 2011، وضرورة حل هذا الملف لدعم المصالحة الوطنية.

مساعي لحل أزمة المهجرين

وكان الناطق باسم رئيس الحكومة الليبية محمد حمودة أعلن أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة سيكون في استقبال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني، أثناء زيارتهم اليوم الخميس لمدينة مصراتة في جولة ميدانية تشمل عدة لقاءات مع مسؤولين بالمدينة.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أجرى جولة تفقدية، أمس الأربعاء، رفقة وزير المواصلات والإسكان والمرافق ووزير الحكم المحلي، بالإضافة إلى وزير الدولة لشؤون الرئيس، وعميد المجلس البلدي عين زارة، ورئيس شركة الخدمات العامة، للوقوف على الأضرار والمساكن المدمرة.

والتقى رئيس وزراء ليبيا خلال الجولة، بأهالي المناطق المتضررة، حيث استمع إلى احتياجاتهم ومطالب العودة إلى مساكنهم، مؤكدا أنه سيتم إنشاء صندوق مالي مخصص لدعم عودة السكان إلى منازلهم.

كما أطلع رئيس حكومة ليبيا على الشروع في تنفيذ مشروع رصف وتوسعة طريق عين زارة من جزيرة دوران الفرناج إلى تقاطع وادي الربيع بطول 16.400 كيلو متر التي ستشرع في تنفيذه شركة الاشغال العامة، مشددا على ضرورة إزالة، آثار ومخلفات الحرب من قبل شركة الخدمات العامة.

وإلى جانب ذلك أجرى الدبيبة زيارة لحديقة المجد بطرابلس، التي قامت بصيانتها شركة الخدمات، كما أذن للشروع في لصيانة 18 حديقة أخرى.