الخميس 22 أبريل 2021
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الحكومة الليبية: نرفض تواجد أي قوات أجنبية في بلادنا

رئيس الحكومة الليبية
رئيس الحكومة الليبية

رفض رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، تواجد أي قوات أجنبية في بلاده واستغلال أراضيها لزعزة الاستقرار في المنطقة.

وكتب الدبيبة في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوردتها بوابة "إفريقيا" الإخبارية الليبية: "تعازينا الحارة للشعب التشادي في مقتل الرئيس إدريس ديبي"، داعيا جميع الأطراف للتهدئة وعدم تأجيج الصراع في الجارة تشاد.

على جانب آخر، رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، بالقرار الأممي الداعي إلى نشر مراقبين لوقف إطلاق النار في ليبيا .

وقال الدبيبة في بيان، السبت الماضي، إن حكومة الوحدة ملتزمة بالمهام الموكلة إليها وفق الخارطة السياسية المتفق عليها، داعيا مجلس الأمن إلى دعم حكومته في عملية إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا.

وأكد رئيس الحكومة الليبية الالتزام بتوفير كل الظروف من أجل إجراء الانتخابات المقبلة في موعدها وتوفير كل الظروف لنجاحها.

الحكومة الليبية الدبيبة ليبيا قوات اجنبية رئيس الحكومة الليبية

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