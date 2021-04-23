«رياضة القليوبية» تحتفل بذكرى انتصار العاشر من رمضان

نظمت إدارة العلاقات العامة بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ندوة للاحتفال بذكرى العاشر من رمضان بحضور الشيخ راجح العجمي مدير المتابعة بمديرية الأوقاف في القليوبية.



بدأت الندوة بكلمة الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، الذي أكد أهمية الدور التثقيفي والتنويري للشباب والرياضة، موجها الشكر والتقدير لكل الحضور والتعاون المشترك بين الشباب والرياضة والأوقاف.

كما تناول الشيخ راجح العجمي الحديث عن ذكرى العاشر من رمضان الموافق السادس من أكتوبر الذي يمثل الانتصار الأعظم في تاريخ مصر ولم يقتصر انتصارات الشهر المبارك عن انتصار أكتوبر في وقتنا هذا بل حدث فيه فتح مكه، والاندلس ، وتحرير بيت المقدس.