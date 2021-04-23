الجمعة 23 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«رياضة القليوبية» تحتفل بذكرى انتصار العاشر من رمضان

وزير الشباب
وزير الشباب

نظمت إدارة العلاقات العامة بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ندوة للاحتفال بذكرى العاشر من رمضان  بحضور الشيخ راجح العجمي مدير المتابعة بمديرية الأوقاف في القليوبية.
 

بدأت الندوة بكلمة الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، الذي أكد أهمية الدور التثقيفي والتنويري للشباب والرياضة، موجها الشكر والتقدير لكل الحضور والتعاون المشترك بين الشباب والرياضة والأوقاف.

كما تناول الشيخ راجح العجمي الحديث عن ذكرى العاشر من رمضان الموافق السادس من أكتوبر الذي يمثل الانتصار الأعظم في تاريخ مصر ولم يقتصر انتصارات الشهر المبارك عن انتصار أكتوبر في وقتنا هذا بل حدث فيه فتح مكه، والاندلس ، وتحرير بيت المقدس.

وزارة الشباب أشرف صبحي الشباب والرياضة محمود الصبروط مديرية الشباب

الأكثر قراءة

الإفتاء تحسم الجدل حول توقيت صلاة الفجر الصحيح فى مصر

وزير التعليم يكشف تفاصيل امتحانات الشهادة الثانوية

«قلنا أكيد هتكون مبسوطة».. اعترافات صادمة في اغتصاب «فتاة المطرية»

ارتفاع جديد.. ماذا حدث لمعدل كورونا اليومي في مصر؟

مكتوب.. دعاء يوم 11 من رمضان 2021.. اقرأ دعاء اليوم الحادي عشر 1442

«النقل» توضح حقيقة ربط القضبان الحديدية بوصلات خشبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل يكتب.. عندما يصبح الصقر «دجاجة»

أحمد بهاء الدين شعبان

النيل في خطر: قراءة في كتاب مهم (3)

د. القس صفوت البياضى

الدور الأمريكي في السد الإثيوبي.. والمبادئ الأساسية للحقوق الإنسانية

جلال حمام

إثيوبيا.. الضلع الجنوبي لحلف الجوار

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل السماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس

فلسطين تطالب بريطانيا بالضغط على إسرائيل لعقد الانتخابات في القدس

السعودية تواصل تقديم مساعدات غذائية إلى فلسطين خلال شهر رمضان