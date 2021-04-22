الخميس 22 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«المركزي لمتبقيات المبيدات» يقرر زيادة قدرة تحليل العناصر الثقيلة في الأغذية

دهند عبداللاه
دهند عبداللاه

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية استكمال خطط تطوير وتحسين الخدمات المختلفة التي يقدمها المعمل لعملائه لأحسن جودة ممكنة وأقل تكاليف وأسرع وقت.

وقامت إدارة المعمل بشراء أحدث أجهزة الميكروويف الخاص بهضم العينات، لزيادة القدرة الاستيعابية للمعمل من العينات المطلوب بها تحليل العناصر الثقيلة وسرعة إنجاز التحاليل.


وأشارت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل إلى أنه تم تطوير قسم العناصر الثقيلة في الأغذية خلال الشهور الأخيرة عن طريق شراء أحدث أجهزة التحليل للعناصر الثقيلة وأجهزة الهضم، لتقليل وقت تحليل العينات والكشف عن الملوثات من العناصر الثقيلة بأعلى دقة ممكنة، ما يساهم في توفير متطلبات العملاء والجهات الرقابية في الأسواق المحلية والدولية.


كما أشارت عبد اللاه إلى أن إدارة المعمل تسعى جاهدة إلى تنفيذ خطة وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية من خلال الاستمرار في استكمال خطط التطوير الشاملة في المعمل لخدمة القطاع الزراعي وقطاع الغذاء في مصر.

كان الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أعلن أن ارتفاع معدلات الوعي باستهلاك المبيدات تسبب في ثبات استهلاك مصر من المبيدات خلال الخمس سنوات الأخيرة، مشددًا على أن هناك وعيًا كبيرًا في القطاع الزراعي ظهر مؤخرًا بضرورة ترشيد استهلاك المبيدات باختيار المركب الأمثل الذي لا يضر البيئة ولا صحة الإنسان ويكون ذي فاعلية في مقاومة الآفة الزراعية.

أضاف عبدالمجيد أن مصر تستهلك سنويًا قرابة 10 آلاف طن من المبيدات رغم التوسع الأفقي في مساحة الأراضي الزراعية، موضحًا أن ثبات الاستهلاك في المبيدات رغم هذه الزيادات في معدل التوسع الأفقي بسبب اتباع سياسة ترشيد استخدام المبيدات، بتقليل كميات المبيد المستخدمة إلى جانب حسن اختيار المبيد والذي يعتبر عنصر نجاح مؤكد في عملية مكافحة الآفات الزراعية

المركزى لمتبقيات المبيدات يقوم بزيادة القدرة الاستيعابية لتحليلات العناصر الثقيلة

الأكثر قراءة

«قلنا أكيد هتكون مبسوطة».. اعترافات صادمة في اغتصاب «فتاة المطرية»

«الأرصاد»: طقس الجمعة مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلاً والقاهرة 29

ذُكرت في «الاختيار 2».. دور الإرهابية كريمة الصيرفي في «التخابر مع دولة أجنبية»

3 مكاسب للأهلي من خطأ الشناوي أمام سموحة

«اغتصب جثتها وحرقها».. تفاصيل مثيرة في واقعة نبش قبر ممرضة متوفية بكورونا

وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء امتحانات شهر أبريل لصفوف النقل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

داليا مجدي عبد الغني تكتب.. الإسقاط

مدحت بشاى

عزة هيكل وتوثيق الدراما المصرية

د. محمد عفيفي

100 سنة كورة... وأكثر

محمود خليل

محمود خليل يكتب: رأس الفيل.. والترجمان المسكين

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

السعودية تواصل تقديم مساعدات غذائية إلى فلسطين خلال شهر رمضان

الانتخابات الفلسطينية على طاولة مجلس الأمن اليوم

19 وفاة و1652 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين