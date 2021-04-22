«الأوروبي» يقدم مساعدات إنسانية بـ43.5 مليون يورو لجنوب السودان

أعلن المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات، جانيز ليناريتش، االذي يزور دولة جنوب السودان، عن تقديم الاتحاد الأوروبي مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 43.5 مليون يورو إلى جنوب السودان، بحيث يتم استخدام هذا التمويل لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا، بما في ذلك توفير الحماية والمساعدة الغذائية، وكذلك المتضررين من الكوارث من صنع الإنسان والطبيعية.

وقال المفوض جانيز ليناريتش في بيان اليوم "إن الوضع الإنساني في جميع أنحاء دولة جنوب السودان مريع للغاية، حيث تواجه أجزاء من هذا البلد الأفريقي الأصغر سنًا ظروفًا شبيهة بالمجاعة، وتستعد الدولة لأسوأ أزمة غذائية على الإطلاق"، مشيرا إلى أن هناك حاجة ماسة إلى توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية من جميع الجهات المانحة لضمان توافر القدرات الكافية لمساعدة هذه الدولة الوليدة.

وسيساعد تمويل الاتحاد الأوروبي، الذي تم الإعلان عنه اليوم، في تلبية الاحتياجات الإنسانية الضرورية، وتوفير الحماية الإنسانية للمجتمعات المتضررة من أعمال العنف، وتعزيز الاستعداد للتعامل مع الصدمات الجديدة ، بما في ذلك الأوبئة والكوارث الطبيعية. وسيتم أيضًا تخصيص جزء من التمويل للتعليم في حالات الطوارئ، وذلك في ظل بقاء ملايين الأطفال خارج المدارس.

يشار إلى أنه منذ اندلاع وباء كورونا، حشد الاتحاد الأوروبي مجموعة واسعة من الأدوات والآليات كاستجابة مباشرة للتحديات الإنسانية والإنمائية الأوسع في جنوب السودان، بدءًا من المساعدة الصحية الطارئة إلى توفير معدات الحماية للعاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية ، لتعزيز قدرات المختبرات ودعم السلام في سياق أزمة فيروس كورونا.

وخصصت المفوضية الأوروبية في عام 2020 أكثر من 21 مليون يورو لمواجهة الوباء في جنوب السودان، والتي تضمنت تمويل رحلتين للجسر الجوي الإنساني جلبت 65 طنًا من معدات الحماية الشخصية للعاملين في الخطوط الأمامية في يوليو 2020. وخلال عام 2021، يدعم الاتحاد الأوروبي تسليم لقاحات كورونا إلى جنوب السودان من خلال مرفق "كوفاكس" COVAX ، الذي سلم شحنته الأولية في نهاية مارس. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت المفوضية الأوروبية مؤخرا المبادرة الإنسانية للاتحاد الأوروبي بقيمة 100 مليون يورو لدعم إطلاق لقاح كورونا في إفريقيا.