«البديل الآمن».. جهود الدولة في القضاء على المناطق العشوائية

أولت القيادة السياسية اهتمامًا غير مسبوقًا بملف القضاء على مناطق العشوائيات في مصر، والعمل على توفير بديل آمن للمواطنين، وذلك من خلال إقامة المدن العمرانية الحديثة لبناء مجتمع آمن ومتحضر.

ومن هنا شرعت الدولة في بناء وتشييد مدن الجيل الرابع، التي تتميز بشبكة مرافق ذكية في إدارة وتشغيل كل المرافق الحيوية منها الكهرباء والمياه والغاز، بهدف مراقبة الاستهلاك ما يتيح الاستخدام الأمثل للمرافق والخدمات.

ومؤخرًا اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، لاستعراض الموقف التنفيذي لملف تطوير العشوائيات والمشروعات القومية لوزارة الإسكان، بالأخص فيما يتعلق بالمدن الجديدة وقطاعات الطرق والمرافق والإسكان والخدمات.

حققت الدولة نجاحًا في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية لاسيما ملف القضاء على العشوائيات وبناء مجتمعات عمرانية حديثة، وتستعرض "الدستور" أبرز إنجازات الدولة في هذا الملف بحسب الأرقام الرسمية المعلنة.

51 مليار لمشروعات الإسكان الاجتماعي

استطاعت الدولة المصرية تنفيذ 414 ألف وحدة سكنية بتكلفة 51 مليار جنيه في إطار مشروعات الإسكان الاجتماعي، بما يعادل 38% منها بالمحافظات، وجار تنفيذ 194 ألف وحدة أخرى بتكلفة 37 مليار جنيه.

القضاء على العشوائيات

أعلن صندوق تطوير العشوائيات عن وجود حوالي 188 منطقة عشوائية تم الانتهاء من تطويرها، فيما يوجد نحو 230 مدينة على مساحة 417 ألف فدان منها 160 مدينة بنسبة 40٪ من المدن المصرية هي مدن عشوائية بدون تخطيط ويسكنها 22 مليون شخص.

ونجحت الحكومة في توفير حياة كريمة للمواطنين داخل هذه المناطق، بعد تنفيذ 165.958 ألف وحدة في 298 منطقة تم تطويرها بتكلفة 41 مليار جنيه، بجانب أنه جار تنفيذ 74.927 ألف وحدة أخرى في 59 منطقة جار تطويرها بتكلفة 22 مليار جنيه.

وقدرت إجمالي تكلفة استثمارات مشروعات المدن الجديدة في محافظات الصعيد موزعة على عدد من القطاعات بينها 13.2 مليار جنيه في قطاع الإسكان، لإنشاء 130892 وحدة سكنية بالإضافة إلى 389 مليون جنيه في قطاع تطوير العشوائيات لتطوير 94 منطقة بها 36869 وحدة سكنية.

فيما تم تطوير 53 منطقة غير مخططة، كما تعمل حاليًا على تطوير 17 منطقة أخرى بتكلفة إجمالية 318 مليار جنيه.