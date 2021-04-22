الخميس 22 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس الوزراء يلتقى عددًا من المستثمرين في قطاع السياحة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، عدد من المستثمرين في قطاع السياحة، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وسراج الدين سعد، رئيس هيئة التنمية السياحية، وأحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية.

واستهل المستثمرون الاجتماع بالإعراب عن جزيل الشكر للإجراءات التى اتخذتها الحكومة على مدار الفترة الماضية، لدعم القطاع السياحى فى مواجهة الظروف الاستثنائية التى فرضتها جائحة كورونا، مؤكدين أن الظروف  التى تمر بها السياحة فى العالم صعبة، لكن الحكومة المصرية كانت على قدر المسئولية، وأسهمت إجراءاتها فى مساندة القطاع السياحى والتخفيف من آثار الأزمة.
 

من ناحيته، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستستمر فى اتخاذ كل ما يمكنها من إجراءات لمساندة القطاع السياحى، حتى تنجلى هذه الأزمة، وتعود الحركة السياحية العالمية إلى سابق عهدها.


وأجرى رئيس الوزراء اتصالاً هاتفياً بالدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، موجهاً باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسريع عملية تطعيم العاملين فى القطاع السياحى. 


وخلال الاجتماع، عرض خالد العناني أبرز مؤشرات حركة السياحة خلال الفترة من يوليو 2020 حتى إبريل 2021، لافتًا إلى التزايد في أعداد السائحين الوافدين إلى مطارات شرم الشيخ، والغردقة، ومرسى علم، وبرج العرب، والأقصر وأسوان، بالإضافة إلى عدد السائحين الوافدين إلى المحافظات السياحية.
 

كما تناول الوزير عدداً من الجهود المبذولة لتنشيط السياحة في مصر على الرغم من تأثيرات جائحة كورونا، والتي تضمنت بدء تطعيم العاملين في قطاع السياحة في جنوب سيناء والبحر الأحمر، مع استحداث شهادة من الوزارة للفنادق التي أنهت تطعيم العاملين بها. 
من جانبهم عرض المستثمرون موقف استثماراتهم السياحية فى الفترة الحالية، والتحديات التى تواجههم، ورؤيتهم لما ستتجه إليه الأوضاع فى الفترة القادمة مع بدء التحسن التدريجي فى مؤشرات الحركة السياحية.

رئيس الوزراء وزير السياحة الدكتور مصطفى مدبولي قطاع السياحة خالد العناني وزير السياحة والآثار محافظات

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