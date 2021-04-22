روسيا: نتمنى أن يتشاور سفير أمريكا مع بلاده بشأن العلاقات بين البلدين

أعربت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن أمل بلادها في أن يقضي السفير الأمريكي لدى روسيا جون سوليفان وقتًا مفيدا في واشنطن ويركز على التشاور مع المؤسسات، التي تشرف على قضايا العلاقات الثنائية مع روسيا، من أجل تكوين موقف بطريقة ما يساعد على عدم دفع العلاقات بين البلدين إلى طريق مسدود وأن تُبلور الولايات المتحدة موقفها بشان روسيا .

وقالت زاخاروفا- في تصريح لقناة “روسيا 24” اليوم الخميس- "سمعنا الكثير من الروايات الشيقة حول أين ولماذا يجب أن يذهب السفير الأمريكي كانت هناك أيضا تصورات بأنه لم يكن في المنزل لفترة طويلة في بلده، وأنه يريد أن يرى عائلته".

وحثت البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية على يفكرا بشأن التشاور مع جون سوليفان، قائلة: "قلنا بوضوح موقفنا، وهو أن مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين يتطلب من السفيرين، الروسي لدى واشنطن والأمريكي لدى موسكو، إجراء مشاورات"، وأن المشاورات مع سفيرنا لدى الولايات المتحدة تجري حاليا في روسيا بنشاط.