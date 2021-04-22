الأحد.. بدء عودة العاملين السوريين في الجهات العامة للعمل بوضعهم الطبيعى

قرر الفريق الحكومي السوري المكلف بإجراءات التصدي لوباء كورونا المُستجد عدم تمديد قرار توقيف العمل أو تخفيض نسبة العاملين في الجهات العامة، حيث يعود العاملون إلى وضعهم الطبيعي في الدوائر الرسمية اعتبارا من يوم الأحد المقبل مع الاستمرار بالتشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية.

وأكد الفريق الحكومي - خلال اجتماعه برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء، وأوردته وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الخميس، ضرورة الاستعداد الدائم للتطورات الحاصلة لجهة انتشار الوباء في المحافظات والتقييم المستمر للواقع وتتبع جاهزية المستشفيات والمراكز الصحية.

وقدم وزير الصحة عرضا حول واقع انتشار الوباء، لافتا إلى أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية لإتاحة الفرصة للمواطنين الراغبين بتلقي اللقاح للتسجيل فيها وصولا إلى تكوين قاعدة بيانات متكاملة تسهم في تسهيل عملية إعطاء اللقاح علما بأن الوزارة تسلمت اليوم الدفعة الأولى من اللقاحات المقدمة من المنصة العالمية "كوفاكس" وتتكون من 203 آلاف جرعة.

وكلف الفريق الحكومي وزارة الصحة وضع خطة متكاملة لتوزيع اللقاحات بشكل منظم وبأسس واضحة وشفافة ووفق الأولويات التي تقتضيها المصلحة الوطنية العليا.

فيما أعلنت وزارة الصحة السورية، أمس الأربعاء، تسجيل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سوريا، وتعافي 128 حالة، ووفاة 15 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن عدد الإصابات المسجلة بلغت حتى الآن 21 ألفًا و584 إصابة، من بينها 15 ألفا و216 حالة تعاف، بينما تم تسجيل 1483 وفاة.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في الثاني والعشرين من مارس العام الماضي لشخص قادم من خارج البلاد، في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

وصول أول دفعة من لقاحات كورونا إلى شمال غرب سوريا

كما تسلّمت محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، الأربعاء الماضي، أول دفعة من لقاح أسترازنيكا المضاد لفيروس كورونا عبر برنامج كوفاكس، وفق ما أفاد مسئولون محليون وكالة فرانس برس.

وتتضمّن الدفعة الأولى نحو 53,800 جرعة، وفق ما أوضح الدكتور محمود ضاهر، المسئول من مكتب منظمة الصحة العالمية في مدينة غازي عنتاب التركية الحدودية مع سوريا.

ودخلت الشاحنة التي نقلت اللقاحات إلى إدلب عبر معبر باب الهوى، حسب ما شاهد مراسل «فرانس برس»، ثم أفرغت حمولتها في غرفة تبريد تمّ تجهيزها خصيصًا لحفظ اللقاحات، قبل بدء حملة التلقيح مطلع الشهر المقبل.

وقال الدكتور عبد الحميد الحسين، المدير الإقليمي لمنظمة أطباء عبر القارات التي رافقت الشاحنة، لفرانس برس: "استلمنا أول دفعة من لقاحات كوفيد-19" بعد "تنسيق كامل خلال الأشهر الماضية مع منظمتي اليونيسف والصحة العالمية".