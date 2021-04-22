وزيرة الصحة توجه بالتوسع في إنشاء مستشفيات تعليمية بالمحافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن الدكتورة هالة زايد وجهت بإنشاء مستشفيات تعليمية بالمحافظات الخالية من هذه الصروح الطبية التعليمية، وربطها بمراكز بحثية جديدة يتم إنشاؤها، بما يساهم في تطوير التعليم الطبي والبحث العلمي بوزارة الصحة والسكان.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم توفير الإمكانات اللازمة للبحوث الطبية للمساهمة بصورة فعالة في حل المشـاكل الصحية بما يواكب التطور العالمي في مجال البحوث الطبية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه القرارات جاءت بعد أن درست وزيرة الصحة الموقف الحالي لتطوير ورفع كفاءة المستشفيات التعليمية على مستوى الجمهورية.

كانت وزيرة الصحة قد عقدت اجتماعًا، اليوم الخميس، لبحث إنشاء "المدينة الطبية للمعاهد القومية" على أحدث النظم بما يواكب التقدم العلمي والتكنولوجي الذي تشهده مصر في مختلف المجالات، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة للرقابة والمتابعة، ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور إيهاب كمال، مساعد الوزيرة لشئون التعليم الطبي المهني، والدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتورة نيفين النحاس، مديرة المكتب الفني للوزيرة ورئيس الإدارة المركزية للدعم الفني، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وقال مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمي للوزارة، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة مقترح إنشاء "المدينة الطبية للمعاهد القومية" لتصبح صرحًا طبيًا وتعليميًا يضم فروعا جديدة للمعاهد القومية التابعة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة والتي يبلغ عددها 9 معاهد بمختلف التخصصات الطبية.

وانتهت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، من إطلاق المنصة التعليمية على شبكة الإنترنت، وبث البرنامج التدريبي لجائحه كورونا للأطقم الطبية بالهيئة، والذى تم إعداده بواسطة نخبه من إستشاريي ومدربي الهيئة وإشراف اللجنة العلمية لمكافحة الجائحة بالهيئة.



وأتاحت المنصة التعليمية للهيئة البرنامج التدريبي لجميع فئات الأطقم الطبية علي مستوى الجمهوريه كبرنامج متكامل لمواجهة جائحة كورونا، وإشتمل علي الإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى وبروتوكولات العلاج طبقا لآخر تحديثاتها بما فيها حالات الأمراض المزمنة والعلاج بالأوكسجين والإجراءات التمريضية المختلفة.