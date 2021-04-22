إزالة مخالفة سور بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت بمساحة 200 متر في أرمنت

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت التابعة لمحافظة الأقصر، حملة لإزالة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية أملاك الدولة، تحت أشراف العميد عبدالله عاشور رئيس الوحدة.

ومن جانبه كشف العميد عبد الله عاشور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، أنه تم رصد مخالفة تعدي بالبناء بدون ترخيص، وأن المخالفة كانت عباره عن إقامة سور بالطوب الأبيض والمونة الاسمنتية على مساحة ٢٠٠م.

وأكد عاشور على أنه تمت إزالة المخالفة يدويًا على كامل المسطح لتعذر دخول المعدات حفاظاً على المنازل المجاورة، وأنه تم التحفظ على مواد وأدوات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة لهم لعرضها على النيابة العامة، وتمت أعمال الإزالة تحت إشراف مدير مرافق المركز ومسؤلي الإشغالات.



وشملت الحملة رفع التراكمات والنفايات وتسوية وتهميد الشوارع بمنطقة حي الفيروز بالكامل، وأسفرت عن رفع حوالي ٣٥ طن بمنطقة الفيروز وبداية شوارع حوض ١٨ بالإضافة لرفع المتولد اليومي من القمامة والتراكمات بجميع شوارع الحي المختلفة.

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