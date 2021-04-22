ماكرون: نحتاج لتشريعات عالمية لمواجهة التغير المناخي

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التزام بلاده بالعمل على تخفيض حجم الانبعاثات، مشددًا على أهمية الحاجة إلى تشريعات عالمية لمواجهة التغير المناخي.

وقال ماكرون، في كلمته خلال افتتاح القمة عالمية افتراضية حول المناخ عبر الإنترنت، الخميس: "يجب أن نتحول بصورة سريعة لتبني التقنية المتقدمة التي تسمح لنا لمواجهة تحدي التغير المناخي".

وأضاف: "علينا باستخدام كل ما نملكه من تقنيات لمجابهة تحدي المناخ وتخفيض الانبعاثات وفق برنامج واضح".

وشدد الرئيس الفرنسي، على ضرورة العمل على تخفيض انبعاثات غاز الميثان، مضيفًا: "نريد الوصول إلى مستوى صفر من الانبعاثات".

وانطلقت، اليوم، أعمال قمة القادة حول المناخ التي دعا لها الرئيس الأمريكي جو بايدن، بمشاركة قادة أكثر من 40 دولة.

وتناقش القمة العديد من الملفات الخاصة بموضوع تغير المناخ وفي مقدمتها خفض الانبعاثات ومواجهة الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي وسبل تنفيذ الدول تعهداتها بهذا الشأن، خصوصاً البلدان الصناعية الكبرى المتهمة بالتسبب في الجانب الأكبر من الأزمة.

ويبحث القادة الالتزامات الخاصة بالتغير المناخي ومنها تمويل برامج الطاقة النظيفة والابتكارات والتحول إلى ما يعرف بالمشاريع الخضراء ودور أسواق رأس المال في هذا المجال.

ويترأس الرئيس الأمريكي جو بايدن، قمة القادة للمناخ، بمشاركة قادة 40 دولة في القمة التي تستمر يومين، بمن فيهم الرئيس الصيني شي جينبينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وحتى البابا فرنسيس.

ويمهد الحدث الذي يجري برعاية البيت الأبيض الطريق لقمة عالمية أخرى تعقد في نوفمبر في مدينة جلاسغو الاسكتلندية، وتهدف لضمان تحقيق العالم هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية.

ومن بين المتحدثين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وهما من الزعماء الذين تتصدر بلدانهم قائمة الدول المسببة للجانب الأكبر من الانبعاثات.