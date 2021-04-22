الخميس 22 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

السعودية تواصل تقديم مساعدات غذائية إلى فلسطين خلال شهر رمضان

مركز الملك سلمان
مركز الملك سلمان للإغاثة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية الرمضانية للأسر الفلسطينية، في إطار المشاريع الإنسانية المُقدمة من المملكة ممثلة في المركز للأشقاء في دولة فلسطين خلال شهر رمضان المبارك.
ووزع المركز - وفقا لوكالة الأنباء السعودية- اليوم الخميس مساعدات غذائية للمستفيدين في محافظة طولكرم، تشمل المواد الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسرة خلال شهر رمضان.
وأشار محافظ طولكرم عصام أبو بكر إلى أن هذه الجهود الإغاثية تعكس أصالة السعودية من خلال وقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني .

على جانب آخر، أعلن مندوب فلسطين الدائم في الجمعية العامة للأمم المتحدة السفير رياض منصور، أن مجلس الأمن الدولي، يعقد جلسة مفتوحة برئاسة فيتنام، لمناقشة عدة مسائل، بينها الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لعدم عرقلة تنفيذ الانتخابات في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأضاف منصور - في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» اليوم الخميس - أن أهمية هذه الجلسة في تسليط الضوء على انتهاكات الاحتلال المخالفة للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة في قضيتي الاستيطان والضم وغيرهما، إلى جانب العراقيل التي تضعها أمام سير العملية الانتخابية في القدس.
وأشار إلى لقاء سيعقده مع ممثل الأمين العام لعملية السلام بعد أيام لبحث العديد من القضايا الهامة، بينها العملية الانتخابية، ودور المجتمع الدولي في ضمان تنفيذها دون عرقلة.
وقال السفير منصور إن مندوبي الاتحاد الأوروبي سيعبرون في بيان مشترك عن موقفهم الجماعي، حيث سيتضمن تأييد إجراء الانتخابات، والطلب من إسرائيل عدم وضع أية عراقيل أمامها.

وبحث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ونظيرته البلجيكية صوفي وليامس، آخر مستجدات القضية الفلسطينية، وبشكل خاص الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة.

جاء ذلك خلال لقائهما ببروكسل، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، حيث أكد المالكي جاهزية لجنة الانتخابات المركزية لهذا الاستحقاق الديمقراطي والذي يصطدم بالعقبات التي تضعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة.

وأشار المالكي في هذا الخصوص إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تقدم حتى الآن ردا على الرسالة التي وجهتها لها القيادة الفلسطينية بشأن تنظيم الانتخابات في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية، كما لم تقدم حتى الآن ردا على ثلاث رسائل وجهها الاتحاد الأوروبي بشأن إرسال بعثات من المراقبين الأوروبيين على الانتخابات.

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