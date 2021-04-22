

منذ انطلاق شهر رمضان المبارك، تصدر مواعيد مسلسل ضل راجل على جميع القنوات وأحداث الحلقات السابقة، محركات البحث الشهيرة، حيث يتنظر الجمهور النجم ياسر جلال سنويا، فقد يقدم عملا فنيا كل عام في شهر رمضان المبارك، ويتمتع عمله الفني بمشاهدة مرتفعة، لذا يرغب الكثير من المشاهدين في معرفة مواعيد مسلسله الجديد خلال هذا الشهر وهو ضل راجل، إضافة إلى تفاصيل الحلقات التسع السابقة.

ويشارك في السياق الرمضان، لهذا العام ما يزيد عن عشرين عملا دراميا بمشاركة نخبة من نجوم الفن، ويتمتع هذا الموسم بمنافسة قوية بين النجوم.

ما هي مواعيد مسلسل ضل راجل علي جميع القنوات

وفي بيان لها، أعلنت شبكة قنوات تليفزيون الحياة، عن موعد عرض مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال، على شاشتها، حيث تكون الحلقة الأسياسية في تمام الساعة 11:30 مساء يوميًا خلال شهر رمضان، بينما تعاد في تمام الساعة 4:00 صباحًا، أول مرة، كما تكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 7:45 صباحا، والإعادة الثالثة في تمام الساعة 4:45 مساء.

أحداث الحلقات السابقة من مسلسل ضل راجل

يواجه الفنان ياسر جلال العديد من المشكلات والأحداث الصعبة والصراعات الكبيرة في هذا المسلسل، حيث يقوم بتجسيد شخصية كابتن جلال، وهو مدرس تربية رياضية وسائق تاكسي، يتعرض للعديد من الأزمات، منها أن ابنته يتم الاعتداء عليها، ويبحث خلال الأحداث عن الشخص الذي قام بهذه الجريمة.



وفي أثناء هذا البحث يتورط في العديد من الجرائم نتيجة لنفوذ المغتصب، ولكنه يخرج منها، حيث تدور الأحداث حاليا حول محاولة جلال في أن يجعل بنته تتحدث عن الذي قام باغتصابها، وتتطلب منه بعدم الإفشاء عنه لانهم لا يقدرون عليهم من أجل نفوذهم الكبير، وأنه ابن رجل كبير في البلد.

ولكن يصر جلال أن تتحدث بنته، ويحاول فتح هاتفها الذي به العديد من الأسرار ويصدم، وتدور الأحداث حول ذلك.

أبطال مسلسل ضل راجل للنجم ياسر جلال في رمضان

وبعد معرفة مواعيد مسلسل ضل راجل علي جميع القنوات وأحداث الحلقات السابقة، يشارك في مسلسل ضل راجل، نخبة كبيرة من نجوم الفن، وهو من بطولة ياسر جلال، ويشارك بجانبه في البطولة نور، ومحمود عبدالمغني، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، وأميرة العايدي، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسري، ورباب ممتاز، المسلسل من تأليف أحمد عبدالفتاح، ومن إخراج أحمد صالح.