وزير التعليم يحذر الطلاب من شائعات السوشيال ميديا: «أرجوكم لا تسمعوا لهم»

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما تردد عن إصدار الوزارة قرارات جديدة تخص امتحانات طلاب المدارس الخميس، مشددًا على أن امتحانات صفوف النقل كما هى في موعدها المحدد دون حدوث أي تغييرات.

وحذر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب وأولياء الأمور من الشائعات المتداولة عبر صفحات السوشيال ميديا، قائلاً في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"،: "احذروا هذه المواقع على السوشيال ميديا، لأنها السبب الرئيسي في البلبلة ولا تعلم شيئا كما تدًعي".

أضاف شوقي: "نشرت أن امتحانات أبريل في موعدها، ارجوكم لا تسمعوا إلى موقع أو أى شخص سوى موقع الوزارة على الانترنت أو فيسبوك وصفحتي هذه".

واستكمل الوزير: "كل هذه الإشاعات صنيعة المغرضين اللذين يحاولون إثارة حالة من الاحتقان رغم اننا لم نقل شيئا من هذا ونوفر البيانات الكاملة دائما وبالتالي أتمنى أن لا تلتفتوا إليها وأن تعلموا أن الخبر الأكيد من المصادر الرسمية وهذا مجرد مثال واحد ويوجد مثله المئات من المغرضين والمدعين بالباطل على الفيسبوك وتويتر والواتساب".

وقال طارق شوقي إنه منعًا للشائعات ومن أجل تأكيد المعلومات لأولياء الأمور والطلاب فإن امتحانات شهر إبريل للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي وكذلك الأول والثاني الثانوي "سوف تعقد كما أعلنا منذ شهر ونصف في الأسبوع القادم في أيام ٢٦، ٢٧، ٢٨ إبريل إن شاء الله" بنظام الامتحانات المجمعة، للتقليل من عدد مرات الحضور، مضيفًا: "باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا مع خالص التمنيات للجميع بالتوفيق والنجاح".