تحريات المباحث تكشف تفاصيل حادث تصادم القاهرة الجديدة

كشفت تحريات رجال مباحث القاهرة في واقعة مصرع شابين في حادث تصادم مروع بين سيارتين بطريق السويس بالقاهرة الجديدة على عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

أضافت التحريات أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد أحد السائقين، واصطدم بالسيارة الأخرى وتسبب في وفاة شابين أحدهما طالب بكلية الطب.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الخدمات الأمنية المعينة بطريق السويس بنطاق القاهرة الجديدة مفاده وقوع حادث تصادم بين سيارتين بعد محطة تحصيل الرسوم، وانتقلت إلى الحادث قوة أمنية وبعمل التحريات تبين أن الشاب محمد حمدي كان يقود سيارة أستون مارتن، وأثناء سيره اصطدم بسيارة أخرى كان يستقلها شاب يدعى عمر ماهر، وتسببت قوة التصادم في وفاة الطالب والشاب في الحال، وأحدثت تلفيات بالغة في سيارتيهما.

سرعة جنونية

حادث مروع أودى بحياة طالبين على طريق «القاهرة الجديدة - السويس»، بسبب السرعة الجنونية، وبينت المعاينة أن المتوفين هما محمد حمدي عبدالرازق طالب في كلية الطب، وشاب آخر يدعى عمر ماهر، عقب اصدام سيارتهما معًا فماتا في الحال.

تحريات المباحث أوضحت أن الشاب محمد حمدي كان يقود سيارة أستون مارتن، وهو نجل الدكتور حمدي عبد الرازق، رئيس مجلس أمناء مدارس جلوري في المنصورة، وأثناء سيره اصطدم بسيارة أخرى كان يستقلها شاب يدعى عمر ماهر، وتسببت قوة التصادم في وفاة الطالب والشاب في الحال، وأحدثت تلفيات بالغة في سيارتيهما.

معاينة مكان الحادث

أظهرت معاينة أجهزة الأمن لمكان الحادث وجود تلفيات كبيرة في سيارة الشاب عمر ماهر، فتحولت كومة من الصفيح، بينما تعرضت سيارة طالب الطب «أستون مارتن» لتلفيات كبيرة في مقدمة السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

وقررت النيابة التصريح بدفن الشابين بعد توقيع الكشف الطبي عليهما وموافاة النيابة بنتائج التقارير الطبية، وانتدبت النيابة لجنة فنية من خبراء المرور لمعاينة مكان الحادث وبيان أسباب حدوثه، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث، وانتهى عمل الفريق الأمني إلى أن الحادث ليس فيه أي شبهة جنائية وأنه عبارة عن تصادم عادي من جراء اختلال عجلة القيادة في يد طالب الطب.

تفاصيل الحادث

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث بعد بلاغ تلقته شرطة النجدة يفيد بحدوث حادث تصادم على طريق السويس بعد محطة تحصيل الرسوم، وانتقلت إلى الحادث قوة أمنية واستدعت أوناش المرور وتم رفع حطام السيارتين وأعادة حركة المرور إلى طبيعتها أمام السيارات.

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل مع الحادث، ودعوا بالرحمة والمغفرة للشابين، وطالبوا جميع قائدي السيارات بالالتزام بالسرعة المقررة على الطرق.