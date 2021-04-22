الخميس 22 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

طارق الخولي يلقي محاضرة عن الدبلوماسية البرلمانية العربية بالبرلمان العربي

طارق الخولي يشارك
طارق الخولي يشارك الدبلوماسية البرلمانية العربية

ألقى النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محاضرة عبر تطبيق زووم للخبراء والباحثين بالأمانات العامة للمجالس والبرلمانات العربية حول الدبلوماسية البرلمانية العربية، والتى ينظمها مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي.

حيث تناول الخولي خلال المحاضرة أهمية وفاعلية الدبلوماسية البرلمانية كأحد أهم الاختصاصات البرلمانية، بإلإضافة لأهم المشاهدات والخبرات للدعم الفني المقدم للنواب في التجارب المقارنة في مجال الدبلوماسية البرلمانية.

وأكد الخولي من خلال المحاضرة على ما يحتاجه عضو البرلمان من الأمانة العامة لتفعيل دوره في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.

وتناول الحضور النقاش حول التحديات التي مثلتها جائحة كورونا امام الدبلوماسية البرلمانية وسبل تفاديها.

ويذكر أن النائب طارق الخولي قد ألقى هذه المحاضرة ضمن برنامج تدريبي مخصص لثلاثين من الخبراء والباحثين يمثلون عدد من الأمانات العامة للبرلمانات العربية ووزارات الخارجية من بينهم البحرين، الإمارات، سلطنة عمان، الكويت، السعودية، اليمن. 

وكان شارك النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب، في فعالية نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال الأيام الماضية، عبر تطبيق كلوب هاوس" تحت عنوان: "العلاقات المصرية الإفريقية.. تحديات وآفاق المستقبل".

وتناولت الفاعلية دور مصر الإقليمي وأهميتها للقارة السمراء، وأهمية التكامل والوحدة في تحقيق الاستقرار، والتحديات التى تواجه القارة السمراء وآفاق التصدى لها، والأمن الإفريقي، وتنمية القارة وانعكاساتها على الأمن وتحقيق متطلبات، كما تناولت الفعالية أيضا، كيفية التصدي للإرهاب العابر للحدود، والسوق الإفريقية المشتركة لمواجهة الكيانات الاقتصادية الكبرى، ودور القوى الناعمة في مجابهة الإرهاب والتطرف. 

وتحدث خلال الفعالية، النواب طارق الخولي وأميرة صابر، عضوا مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعمرو عزت ومحمد السباعي، عضوا مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وأحمد مبارك عضو التنسيقية. 

مجلس النواب عضو مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين البرلمان العربي العلاقات الخارجية النائب طارق الخولي

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