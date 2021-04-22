مصرع شاب غرقا في مياه النيل بحلوان

لقى شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، الخميس، مصرعه أثناء السباحة في مياه النيل، بمنطقة ركن فاروق بكورنيش النيل بحلوان، وبالعرض علي اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة أمر باتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية حيال الواقعة.

البداية عندما تلقى قسم شرطة حلوان بلاغًا يفيد بمصرع شاب يدعى عبد الهادي عبد الغني يقيم بمنطقة المشروع الأمريكي، نتيجة إسفكسيا الغرق أثناء السباحة في مياه النيل بركن فاروق، دائرة القسم.

وتبين من التحريات التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة حلوان، أن الشاب توجه للسباحة في مياه النيل هربا من حرارة الجو بجوار معدية ركن فاروق، إلا أن التيار جرفه إلى منطقة دوامات قوية لم يستطع الخروج منها فغاص إلى أسفل المياه، ما تسبب في غرقه حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى حلوان العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

على جانب آخر، قررت نيابة البدرشين اليوم التصريح بدفن شخص لقى مصرعه غرقا بنهر النيل بدائرة القسم، وأكد شهود عيان أن الضحية من ذوى الاحتياجات الخاصة، وتم انتشال جثته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي أصدرت قرارها المتقدم.

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بغرق أحد الأشخاص بنهر النيل في البدرشين، وتم انتشال جثته، وقال شهود عيان إن الغريق من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعثر بحوزته على كارنيه يثبت شخصيته، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة المختصة للتحقيق.