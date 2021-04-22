الخميس 22 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الصحة تعقد اجتماعًا لبحث إنشاء المدينة الطبية للمعاهد القومية

الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا، الخميس، بديوان عام الوزارة؛ لبحث إنشاء "المدينة الطبية للمعاهد القومية" على أحدث النظم بما يواكب التقدم العلمي والتكنولوجي الذي تشهده مصر في مختلف المجالات، وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

جاء ذلك الاجتماع الذي عقد بوزارة الصحة، بحضور الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة للرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشؤون مبادرات الصحة العامة، والدكتور إيهاب كمال، مساعد الوزيرة لشئون التعليم الطبي المهني، والدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتورة نيفين النحاس، مديرة المكتب الفني للوزيرة ورئيس الإدارة المركزية للدعم الفني، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وقال مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمي للوزارة، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة مقترح إنشاء "المدينة الطبية للمعاهد القومية" لتصبح صرحًا طبيًا وتعليميًا يضم فروع جديدة للمعاهد القومية التابعة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة والتي يبلغ عددها 9 معاهد بمختلف التخصصات الطبية.

أضاف أن وزيرة الصحة وجهت بإعداد دراسة عن إنشاء المدينة الطبية بما يضاهي المدن الطبية العالمية في دول العالم المتقدم، لافتة إلى ضرورة استحداث معاهد تضم تخصصات جديدة مثل الجراحات التكميلية، ومعاهد أبحاث الچينوم، كما أكدت أن هذه المدينة ستحدث نقلة نوعية في الخدمات الطبية للمواطنين بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة، كما ستصبح ذراعًا علميًا وبحثيًا هامًا لوزارة الصحة.

أشار متحدث الصحة إلى أن هالة زايد وجهت أيضًا، بإعداد دراسة لإنشاء "المعهد القومي للتميز الإكلينيكي" بالتعاون مع كلية الطب جامعة هارفارد الأمريكية وتجهيزه بأحدث الوسائل التكنولوجية في التشخيص والعلاج، لإتاحة فرص التدريب والتعليم الطبي المهني لمقدمي الخدمة الصحية في مصر، بما يساهم في تخريج جيل من الأطباء قادرين على تلبية احتياجات القطاع الصحي. 

وزارة والسكان هالة زايد الإجتماع الصحة

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