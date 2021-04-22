بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة

وقعت جامعة القاهرة بروتوكول تعاون، الخميس، مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ للاستفادة من خبراتها العملية والتطبيقية في تنفيذ المشروعات باعتبارها بيت خبرة في العديد من المجالات والتخصصات الهندسية، بحضور رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ورئيس جامعة القاهرة.

يأتي البروتوكول ضمن خطة الجامعة في الانفتاح علي المجتمع ووضع إمكانياتها للمشاركة مع أجهزة الدولة في تحقيق التنمية الشاملة لمصر من خلال تقديم حلول علمية حديثة شاملة بواسطة علماء الجامعة وأساتذتها في مختلف المجالات، والاستفادة من خبرات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في تنسيق التعاون، للوصول لتلك الأهداف حيث تعمل الهيئة وفق رؤية علمية وتطبق أحدث التقنيات العالمية في مشروعاتها.

يأتي ذلك من منطلق حرص القوات المسلحة، لتعزيز أفاق التعاون المشترك فى آليات العملية التعليمية والبحثية الشاملة بما ينعكس آثاره على الإرتقاء بخطة التنمية الشاملة بمصر ويدعم أجهزة الدولة المختلفة في تنفيذها.

جاء ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المنظومة التعليمية بالجامعات المصرية وتبادل الخبرات العلمية وتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر فى شتى المجالات.