الخميس 22 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الزمالك وكارتيرون يرحبان برحيل «زيزو» للأهلي بشرط

نادي الزمالك
نادي الزمالك

قررت اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، عرض أحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق للبيع في نهاية الموسم، بعد طلب اللاعب الرحيل وافتعاله عدة أزمات خلال الفترة الماضية مع الجهاز الفني، وتردد أن والد اللاعب جلس مع مسئولي النادي الأهلي للانتقال إلى صفوفه وهو ما أغضب إدارة الزمالك والجهاز الفني بقيادة كارتيرون والجماهير البيضاء.

 

وشدد مسئولو الزمالك على رفض الإدارة تمرد أي لاعب وكذا رفض وجود أي لاعب لا يرغب في ارتداء الفانلة البيضاء، حيث أكد اللواء عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المؤقتة في اجتماعه الأخير مع كارتيرون أن الزمالك لا يمانع في انتقال زيزو أو أي لاعب يريد الانتقال للأهلي بشرط تقديم عرض مالي مناسب، وإدارة الزمالك لا تمانع بيع زيزو للأهلي وتطلب عرضا رسميا يليق باسم نادي الزمالك.

 

التفاصيل

الأكثر قراءة

«قلنا أكيد هتكون مبسوطة».. اعترافات صادمة في اغتصاب «فتاة المطرية»

«الأرصاد»: طقس الجمعة مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلاً والقاهرة 29

ذُكرت في «الاختيار 2».. دور الإرهابية كريمة الصيرفي في «التخابر مع دولة أجنبية»

وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء امتحانات شهر أبريل لصفوف النقل

«اغتصب جثتها وحرقها».. تفاصيل مثيرة في واقعة نبش قبر ممرضة متوفية بكورونا

الزمالك وكارتيرون يرحبان برحيل «زيزو» للأهلي بشرط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

داليا مجدي عبد الغني تكتب.. الإسقاط

مدحت بشاى

عزة هيكل وتوثيق الدراما المصرية

د. محمد عفيفي

100 سنة كورة... وأكثر

محمود خليل

محمود خليل يكتب: رأس الفيل.. والترجمان المسكين

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

السعودية تواصل تقديم مساعدات غذائية إلى فلسطين خلال شهر رمضان

الانتخابات الفلسطينية على طاولة مجلس الأمن اليوم

19 وفاة و1652 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين