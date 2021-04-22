الزمالك وكارتيرون يرحبان برحيل «زيزو» للأهلي بشرط

قررت اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، عرض أحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق للبيع في نهاية الموسم، بعد طلب اللاعب الرحيل وافتعاله عدة أزمات خلال الفترة الماضية مع الجهاز الفني، وتردد أن والد اللاعب جلس مع مسئولي النادي الأهلي للانتقال إلى صفوفه وهو ما أغضب إدارة الزمالك والجهاز الفني بقيادة كارتيرون والجماهير البيضاء.

وشدد مسئولو الزمالك على رفض الإدارة تمرد أي لاعب وكذا رفض وجود أي لاعب لا يرغب في ارتداء الفانلة البيضاء، حيث أكد اللواء عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المؤقتة في اجتماعه الأخير مع كارتيرون أن الزمالك لا يمانع في انتقال زيزو أو أي لاعب يريد الانتقال للأهلي بشرط تقديم عرض مالي مناسب، وإدارة الزمالك لا تمانع بيع زيزو للأهلي وتطلب عرضا رسميا يليق باسم نادي الزمالك.

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