محافظ القليوبية يفتتح موسم حصاد القمح

افتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، موسم حصاد القمح عقب تفقده لعدد من المزارع وصومعة القمح بمدينة بنها.

وشاهد المحافظ بداية حصاد محصول القمح، بحضور المهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها والمهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة عربي احمد وكيل وزارة التموين.

واطلع على دفتر التسجيل لكمية الأقماح الواردة للصومعة وعاين القمح داخل الأجولة، للتأكد من نظافته ودرجة كفاءته، كما حرص المحافظ على متابعة الميزان، للتأكد من تشغيله بطريقة سليمة، مشددا على ضرورة تنظيم دخول السيارات وتسجيل السيارة بكامل حمولتها ضمانا لعدم إهدار القمح وتقليل الفاقد من المحصول.

وأشار إلى أن مصر لديها سياسة ثابتة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم، بزيادة الأراضى المنزرعة للقمح لتقليل الفجوة بين الاستهلاك والاستيراد وساهم ذلك عبر انشاء صومعة عرب العليقات بالخانكة وتبلغ سعتها التخزينية 90 ألف طن وهذا ما ادى الى رفع المساحة المنزرعة هذا العام الى 51632 فدان على مستوى المحافظة، من اجمالى 160ألف فدان منزرعة على مستوى المحافظة.

وأكد المحافظ على تيسير الإجراءات أمام موردي الأقماح بالشون وصوامع التخزين، مشدداً على وضع آلية واضحة لتوريد الأقماح لمساعدة المرزاعين وسرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول للموردين، مضيفاً أن الدولة تولى اهتماماً خاصاً بمحصول القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية، وتعمل وزارة الزراعة جاهدة على توفير السلالات الجيدة، بجانب الميكنة وطرق الري الحديثة

وأثناء الافتتاح أفاد المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بأن سلالات القمح التى يتم زراعتها وهى (مصر 1)، تعطى إنتاجية أعلى للفدان الواحد، والتى تعوض نقص المساحة المنزرعة.