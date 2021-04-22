اتحاد الصناعات: فرص جديدة للاستثمار مع ليبيا خلال الفترة المقبلة

قال هشام الجزار، عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن الاتفاقيات الموقعة مع ليبيا لإعادة الإعمار تعد تحرك مهم جدا من الحكومة المصرية في توقيت مهم مع بلد مجاور.

وأضاف الجزار، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تحرك له بُعد سياسي اقتصادي أمني في نفس الوقت.

وأكد أن تلك الاتفاقيات سوف تساهم فى تحسن التبادل التجاري بين مصر وليبيا وتحسن الميزان التجاري وكذلك جذب استثمارات جديدة في كافة القطاعات.

وأوضح أن مصر وليبيا تربطهم علاقات وطيدة وتاريخ عريق وعلاقات تجارية طويلة على مر العصور.

كان الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، صرح فى مؤتمر صحفى ، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أنه واحدة من مذكرات التفاهم التى تم توقيعها مع ليبيا هو تنظيم عودة العمالة المصرية إلى ليبيا للمساهمة مع أشقائهم الليبين لإعادة الإعمار والتنمية وتم التوافق على أن يكون هذه العودة عودة منظمة ومخططة فى المجالات التى يطلبها الجانب الليبي.

وتضمنت وثائق التعاون المشترك مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني في مجال المواصلات والنقل، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في تنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية، ومذكرة تفاهم في المجال الصحي.

وتم التوقيع علي مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال القوي العاملة، ومذكرة تفاهم بشأن الاستثمار في مجال الكهرباء.

وتضمنت وثائق التعاون ايضاً التوقيع على ثلاث اتفاقيات في مجال تطوير الكهرباء، كما تم التوقيع علي مذكرة تفاهم بشأن الربط الدولي للاتصالات، ومذكرة تفاهم بشأن رفع السعات الدولية في منظومة الالياف البصرية، ومذكرة تفاهم في مجالات التدريب التقني وبناء القدرات.

وتم توقيع وثائق التعاون الوزراء المعنيون من الجانبين، ومسئولو الجهات المختصة.

وأكد الخبراء أن تلك الزيارة تاتي تماشيا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم العلاقات المصرية الدبلوماسية مع كافة الدول العربية.