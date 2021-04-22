الخميس 22 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الدفاع يشهد الندوة التخصصية لإدارة المخابرات الحربية عن الوعى المجتمعى

الفريق أول محمد زكى
الفريق أول محمد زكى

 شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ندوة بعنوان “دور الوعى المجتمعى فى تحقيق الأمن القومى وأمن وسلامة القوات المسلحة فى ظل تعاظم التهديدات والتحديات التى تواجهها الدولة المصرية خلال المرحلة الراهنة"، التى نظمتها إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.
وألقى مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع كلمة أشار فيها إلى أن فعاليات الندوة تأتى فى ظل تسارع المتغيرات الاجتماعية داخل المجتمع والتحديات التى تؤثر على استقراره وتماسكه، مشيراً إلى الجهود المبذولة والتعاون المستمر بين القوات المسلحة وجميع الأجهزة المعنية لزيادة الوعى المجتمعى لما له من أهمية فى تحقيق الأمن القومى المصرى .
شارك فى إعداد الندوة نخبة من الباحثين والمتخصصين فى العلوم السياسية والإجتماعية ، والتى تناولت  ثلاث جلسات علمية إنتهت إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة لتقديم إستراتيجية لتنمية الوعى المجتمعى فى مصر.
وفي نهاية الندوة نقل الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى  تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور، وهنئهم بمناسبة حلول ذكرى العاشر من رمضان ، مؤكداً إستمرار جهود القوات المسلحة لتحقيق الوعى المجتمعى بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة بما يحقق إستقرار وتماسك المجتمع  .
 
حضر الندوة عدد من مديرى الكليات والمعاهد العسكرية وعدد من الشخصيات العامة  وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والخبراء الاستراتيجيين.

الأكثر قراءة

«قلنا أكيد هتكون مبسوطة».. اعترافات صادمة في اغتصاب «فتاة المطرية»

ذُكرت في «الاختيار 2».. دور الإرهابية كريمة الصيرفي في «التخابر مع دولة أجنبية»

مصر خارج «القائمة السوداء» للدول المخالفة لمعايير العمل الدولية

وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء امتحانات شهر أبريل لصفوف النقل

«اغتصب جثتها وحرقها».. تفاصيل مثيرة في واقعة نبش قبر ممرضة متوفية بكورونا

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

100 سنة كورة... وأكثر

محمود خليل

محمود خليل يكتب: رأس الفيل.. والترجمان المسكين

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الخوف.. الفكرة الهلامية السوداء.. والأغراض السياسية!

ماجد حبته

حصاد زيارة ليبيا

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

الانتخابات الفلسطينية على طاولة مجلس الأمن اليوم

19 وفاة و1652 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الضغط يشتد على المسعفين ومتعهدي الدفن في غزة مع ارتفاع حالات كورونا