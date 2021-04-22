الخميس 22 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انطلاق 75 رحلة جوية لنقل 12 ألف راكب بمختلف الجنسيات بمطار الغردقة

مطار الغردقة
مطار الغردقة

كشفت مصادر بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أن مطار الغردقة الدولي يستقبل طوال اليوم الخميس 75 رحلة جوية سياحية داخلية ودولية مباشرة وغير مباشرة لنقل نحو 12 ألف راكب بمختلف الجنسيات، في إطار حرص وزارتى السياحة والطيران المدني على زيادة معدلات التشغيل للحركة السياحية الوافدة إلى البلاد، رغم الظروف الصحية الصعبة التي تجتاح العالم حاليًا.

أضافت المصادر، لـ«الدستور»، أنه يتم اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم، ووفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات.

وتابعت أن المطارات ذات المقاصد المصرية تشهد خلال الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم، خاصة مع بدء العديد من دول العالم في عمليات التطعيم بلقاحات كورونا، ما يسهل عمليات التنقل والسفر بين الدول خلال الفترة المقبلة خاصة مع قرب بدء حلول الفصل الصيفي.

وأوضحت أن المطارات تلتزم بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

يشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند، أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

واختتمت بأنه يمكن للقادمين مباشرةً إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارًا حال عدم إحضارهم الشهادة معهم، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية مطار الغردقة الدولي رحلات مطار الغردقة تنشيط السياحة وزارة الطيران

الأكثر قراءة

«قلنا أكيد هتكون مبسوطة».. اعترافات صادمة في اغتصاب «فتاة المطرية»

«الأرصاد»: طقس الجمعة مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلاً والقاهرة 29

ذُكرت في «الاختيار 2».. دور الإرهابية كريمة الصيرفي في «التخابر مع دولة أجنبية»

«اغتصب جثتها وحرقها».. تفاصيل مثيرة في واقعة نبش قبر ممرضة متوفية بكورونا

وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء امتحانات شهر أبريل لصفوف النقل

«النقل» توضح حقيقة ربط القضبان الحديدية بوصلات خشبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

داليا مجدي عبد الغني تكتب.. الإسقاط

مدحت بشاى

عزة هيكل وتوثيق الدراما المصرية

د. محمد عفيفي

100 سنة كورة... وأكثر

محمود خليل

محمود خليل يكتب: رأس الفيل.. والترجمان المسكين

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

السعودية تواصل تقديم مساعدات غذائية إلى فلسطين خلال شهر رمضان

الانتخابات الفلسطينية على طاولة مجلس الأمن اليوم

19 وفاة و1652 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين