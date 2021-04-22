وزارة النقل تشارك المواطنين أعمال مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة

شاركت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عدد من صور أعمال تنفيذ مشروع قطاع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.

ويتضح من خلال الصور إنجاز مشروع المونوريل الضخم والعمل على قدم وساق لسرعة إنجاز الأعمال، ونستعرض فى السطور التالية مجموعة من المعلومات عن المشروع:

يمتد بطول 56.5 كم ويبدأ من محطة الإستاد بمدينة نصر حيث يتكامل خدمة نقل الركاب مع الخط الثالث للمترو ثم يمتد حتى يصل للعاصمة الإدارية الجديدة ليتكامل مع القطار الكهربائي (LRT) بمحطة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يشمل مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة عدد 22 محطة.

مشروع المونوريل سيدخل مصر لأول مرة وسيمثل نقلة وتحولا كبيرا في وسائل المواصلات، حيث تساهم هذه النوعية من المواصلات فيخفض معدلات التلوث البيئي وتخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وجذب الركاب لاستخدامها بدلاً من السيارات الخاصة.

وأعلنت وزارة النقل من قبل أن مشروع قطاع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة الذي يبلغ طوله 56.5 كم بدءاً من محطة الاستاد بشارع يوسف عباس وحتى محطة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة بعدد 22 محطة حيث يتم تنفيذ أعمال الخوازيق والأعمدة والكمرات بطول المسار.

وأكد وزير النقل ضرورة أن يتم إعادة الشئ لأصله بكافة الطرق المتواجدة بقطاعات تنفيذ المشروع، عقب الانتهاء من تنفيذ أعمدة المونوريل، إضافة إلى ضرورة العمل على مدار الساعة وأن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية خاصة وأن مشروع المونوريل سيدخل مصر لأول مرة وسيمثل نقلة وتحول كبير في وسائل المواصلات، لافتًا إلى أن هذه النوعية من المواصلات تتسم بأنها وسائل نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلًا من السيارات الخاصة.

يربط قطاع مونوريل العاصمة الإدارية إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقًا (القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية) وسيساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد وأن قطاع مونوريل العاصمة الإدارية يتم تنفيذه على مرحلتين على التوازى تمتد المرحلة الأولى من موقع الورشة بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى محطة مسجد المشير بطول نحو 45 كم ومخطط افتتاحها في نهاية مايو 2022.

وتمتد المرحلة الثانية من محطة مسجد المشير حتى محطة الإستاد بطول نحو 11.5كم ومخطط إفتتاحها في فبراير 2023، لافتًا إلى أن قطاعي المشروع (العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر) يتم تنفيذهما من خلال تحالف يضم شركات (الستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب) ويبلغ طولهما 98.5 كم بعدد 34 محطة وسيساهمان في التنمية المستدامة شرق وغرب القاهرة لتحقيق رؤية مصر 2030 حيث إن منظومة النقل هي أحدشرايين التنمية العمرانية والاقتصادية.