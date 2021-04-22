الرئيس الأمريكي: انبعاثات الولايات المتحدة أقل من 15% على مستوى العالم

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن : إن الولايات المتحدة تمثل أقل من 15% من الانبعاثات على مستوى العالم، متعهدًا بتقليل الانبعاثات الكربونية الصادرة من الولايات المتحدة.

وأضاف بايدن، في كلمته خلال افتتاح القمة عالمية افتراضية حول المناخ عبر الإنترنت، الخميس: "نسعى لبناء اقتصاد أكثر ازدهارًا وعافية"، داعيًا الدول التي تشكل أكبر مصدر للانبعاثات الكربونية العمل على الحد منها.

وأبدى الرئيس الأمريكي، استعداد بلاده لمكافحة أزمة تغير المناخ، محذرًا من عواقب "عدم التحرك" في قضية المناخ، لافتًا إلى أن هناك فرصة لإيجاد ملايين الوظائف في إطار عمليات مكافحة تغير المناخ.

من جانبها، قالت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس : إن الرئيس بايدن، بدأ جهوده للتصدي لأزمة المناخ، مشيرة إلى أن العام الماضي شهد كوراث بيئية دمرت مناطق عدة.

ودعت نائبة الرئيس الأميركي، إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة، لافتة إلى أن الوضع المناخي على المناطق الساحلية يزداد سوءًا، فيما أكدت أهمية الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة.

بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن كل الدول تعاني من التغير المناخي، مضيفًا: "نرفع سقف طموحاتنا بمواجهة تغير المناخ".

ويترأس بايدن، قمة القادة للمناخ، بمشاركة قادة 40 دولة في القمة التي تستمر يومين، بمن فيهم الرئيس الصيني شي جينبينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وحتى البابا فرنسيس.

ويمهد الحدث الذي يجري برعاية البيت الأبيض الطريق لقمة عالمية أخرى تعقد في نوفمبر في مدينة جلاسغو الاسكتلندية، وتهدف لضمان تحقيق العالم هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية.

ومن بين المتحدثين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وهما من الزعماء الذين تتصدر بلدانهم قائمة الدول المسببة للجانب الأكبر من الانبعاثات>