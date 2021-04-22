الكهرباء تلغي أعمال الجرد السنوي بسبب كورونا

قررت الشركة القابضة لكهرباء مصر، إلغاء أعمال الجرد السنوي للعام المالي الحالي 2020/2021 والاكتفاء ببعض الإجراءات الأخرى قبل إعداد الميزانية المالية.

خطاب الشركة القابضة لكهرباء مصر بالغاء أعمال الجرد

وأرسلت الشركة القابضة خطابا بتاريخ 21 / 4/ 2021 اطلعت عليه "الدستور" للشركات التابعة لها سواء (نقل و توزيع وإنتاج ) يتضمن قرار بالغاء أعمال الجرد السنوي للعام المالي الحالي والاكتفاء بالأرصدة الدرجة بالدفاتر عند إعداد الميزانية عن السنة المالية الحالية مع التأكد من إجراء المطابقة بين إدارة المخازن وادارة حسابات المخازن في كل جهة.

وتقوم اللجنة الإشرافية بعمل جرد لعينات عشوائية من كل مخزن وذلك حفظا على العاملين وأرواحهم ولعدم تفشي عدوي فيروس كورونا بينهم.

وأرجع خطاب الشركة القابضة سبب الإلغاء إلى قرارمجلس الوزراء بتخفيض عدد العاملين في المصالح والهيئات الحكومية ضمن الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وما تطلبه عملية الجرد من اجتماع لجان الجرد والاختلاط فيما بينهم والانتقال بين المحافظات مما يسبب انتشار الاصابة بين العاملين.

واستقبل صباح اليوم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فرنسوا كونيه Franҫois Cornet d’Elzius سفير بلجيكا بالقاهرة وممثلى شركة DEME البلجيكية بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وذلك لبحث سبل دعم و تعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية وبلجيكا .

أشاد الدكتور شاكر فى بداية اللقاء بالعلاقات المتميزة التى تربط بين مصر وبلجيكا في العديد من جوانب التعاون المختلفة بمختلف مجالات الكهرباء.

وأكد على رغبته فى الاستفادة من الخبرات البلجيكية فى مجال الهيدروجين الأخضر مشيراً إلى اتفاق نوايا الذى تم توقيعه بين الشركات التابعة لوزارتى الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية وشركة أبوقير لإنشاء وإدارة الموانئ مع تحالف شركة DEME البلجيكية باعتبارها من كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة وإنتاج الهيدروجين الأخضر وتخزينه على مستوى العالم ، ونظراً لموقع جمهورية مصر العربية المتميز والثراء الواضح الذى تتمتع به فى مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية والبنية التحتية والأراضى المتاحة المؤهلة لهذا المجال ، والعلاقات المتميزة بين البلدين، وكذلك استكمالا لقصص النجاح التى نجح قطاع الكهرباء فى تحقيقها فى مجال الطاقة المتجددة.