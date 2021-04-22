مفوضية اللاجئين تحث الدول على تكثيف حمايتها ومساعدتها للمشردين بسبب اثار تغير المناخ

حثت المفوضية العليا لشئون اللاجئين والتابعة للامم المتحدة الدول على اتخاذ اجراءات عاجلة وجماعية لمكافحة تغير المناخ والتخفيف من اثاره على حياة وسبل عيش مئات الملايين من الاشخاص فى جميع أنحاء العالم كما حثت الدول على تكثيف حمايتها ومساعدتها للمشردين بسبب الكوارث واثار تغير المناخ.

وذكرت المفوضية فى تقرير لها اليوم بمناسبة الاحتفال بيوم الأرض الذي يوافق 22 أبريل أنها أطلقت في هذة المناسبة تصورا جديدا للبيانات بعنوان ( نازحون على الخطوط الأمامية لتغير المناخ ) .

وقالت المنظمة الدولية : إن هذا التصور يوضح كيف تتلاقى حالة الطوارئ المناخية مع التهديدات الأخرى لدفع نزوح جديد وزيادة ضعف أولئك الذين أجبروا بالفعل للهروب وتضيف المنظمة ان تصور البيانات يستكشف كيف يمكن للكوارث المرتبطة بتغير المناخ أن تؤدي الى تفاقم الفقر وانعدام الأمن الغذائي والوصول إلى الموارد الطبيعية بطرق يمكن أن تؤجج عدم الاستقرار والعنف .

وأضافت المنظمة : أن أفغانستان تعد احد الأمثلة الواضحة ضمن هذا التصور حيث أدت موجات الجفاف والفيضانات المتكررة الى جانب عقود من الصراع والنزوح الى جعل ملايين الأشخاص عرضة للجوع هذا العام ،اما فى بوركينا فاسو فقد حدثت بعض أسوأ أعمال العنف والنزوح هناك في أفقر المناطق وأكثرها تضررا من الجفاف حيث استغلت الجماعات المسلحة التوترات بشأن الوصول إلى مصادر المياه المتضائلة وتقلص الأراضى الصالحة للزراعة وتلفت المنظمة الى الحالة فى موزمبيق وتقول ان البلاد تشهد التقاءا مماثلا من الصراع والكوارث المتعددة مع اعصار تلو الاخر يضرب المنطقة الوسطى من البلاد بينما يؤدى العنف والاضطراب المتزايد فى الشمال الى نزوح مئات الالاف من الأشخاص .

حول تاثيرات التفيرات المناخية على النازحين والمشردين تقول مفوضية اللاجئين كذلك ان اكثر من 870 الف لاجئ من الروهينجيا فى بنجلاديش ممن فروا من العنف فى ميانمار يتعرضون الان الى الأعاصير والفيضانات المتكررة والشديدة وبما يشير الى أن العديد من البلدان الأكثر تعرضا لتأثيرات تغير المناخ تستضيف بالفعل أعدادا كبيرة من اللاجئين والنازحين داخليا .