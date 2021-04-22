الخميس 22 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

شركة النظافة بالسكة الحديد تكرم العمال المتميزين

المهندس سامي عبد
المهندس سامي عبد التواب

أعلن  المهندس سامي عبد التواب - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النظافة والخدمات المتكاملة للسكك الحديدية، عن تكريم العمال المميزين لديه في الشركة وذلك لتشجيعهم على توفير مستوى عالى من النظامة وخدمة الركاب داخل مختلف القطارات المتاحة لهيئة السكك الحديدية. 

وأضاف "عبد التواب"، عبر صفحة شركة النظافة والخدمات المتكاملة على مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، عن تكريم العامل مصطفى فتحي يوسف فرد أمن إداري بمحطة شبرا الخيمة، حيث تم منحه شهادة تقدير ومكافأة مالية تقديراً لإخلاصه وتفانيه فيعمله وتأديته خير قيام وظهوره بالمظهر اللائق بالشركة وذلك أثناء مروره المفاجئ على مواقع الشركة بورش عربات أبو غاطس ومحطة شبرًاالخيمة لتفقد الأعمال التي تؤديها الشركة والتأكد من تأديتها على الوجه الأكمل.

وأكد رئيس الشركة، إن من يقوم بالتقصير فى العمل سيلقى أشد عقاب، وذلك لتوفير مستوى خدمة مميز لجمهور الركاب، خاصة أن المرفق يقبل عليه عدد ضخم من المواطنين.

وأهاب رئيس الشركة، بجميع العاملين بالشركة باليقظة التامة وأداء واجبات العمل بكل جد وإخلاص من أجل تقديم خدمة مميزة للركاب وظهور الهيئة والشركة بالمظهر اللائق الذي تستحقه.

عبد التواب نظافة القطارت تشجع العمال تكرم القطارات

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