الصين تعارض بشدة مشروع قانون أمريكي بشأن المنافسة الاستراتيجية

أعربت الصين اليوم الخميس ، عن استيائها الشديد ومعارضتها لمشروع قانون المنافسة الاستراتيجية الأمريكي لعام 2021، مؤكدة أنه يمثل تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للصين.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين" اليوم، تعليقا على إقرار لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي قانون المنافسة الاستراتيجية لعام 2021.

وقال بين : إن "مشروع القانون يشوه الحقائق بشكل خطير، ويبالغ في نظرية التهديد الصيني، ويدعو إلى منافسة استراتيجية شاملة بين الاقتصادين الرئيسيين في العالم".

وتساءل بين "هل التنمية الأمريكية قائمة على هزيمة الصين عبر المنافسة؟ هذه عقلية مشوهة وضيقة الأفق لا تتفق بأي شكل من الأشكال مع عقلية قوة عالمية"، داعيا واشنطن إلى إعادة النظر بشأن هذا المشروع وعدم المضي قدما بشأنه".

وأضاف بين : أن "الصين ملتزمة بعدم الصراع وعدم المواجهة والاحترام المتبادل والتعاون الذي يحقق المنفعة للجانبين مع الولايات المتحدة"، داعيا السياسيين الأمريكيين إلى التعامل مع الصين والعلاقات الصينية-الأمريكية بموضوعية وعقلانية".

وفي سياق متصل، أعرب "يو ون تسه" المتحدث باسم لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (أعلى هيئة تشريعية) اليوم /الخميس/ عن بالغ استيائه ومعارضته لإقرار لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي قانون المنافسة الاستراتيجية لعام 2021.

وقال تسه إن "مشروع القانون الأمريكي مليء بعقلية الحرب الباردة والتحيز الأيديولوجي ويشوه ويهاجم بشكل تعسفي استراتيجيات تنمية الصين وكذلك سياساتها الداخلية والخارجية"، مشيرا إلى أن القانون يمثل تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للصين.



على جانب آخر، دعت الصين، روسيا والولايات المتحدة الأمريكية إلى حل الخلافات بينهما من خلال التشاور والحوار.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي يان" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة؛ تعليقا على فرض الولايات المتحدة عقوبات على روسيا وطردها 10 دبلوماسيين ردا على ما قيل بشأن تدخل موسكو في الانتخابات الأمريكية والأنشطة السيبرانية، فيما استدعت روسيا السفير الأمريكي لديها وتعهدت باتخاذ سلسلة من الإجراءات المضادة.

وقال جيان : "إن روسيا والولايات المتحدة عضوان دائمان في مجلس الأمن الدولي وقوتان كبرتان لهما نفوذ عالمي مهم، وكلتاهما تتحمل مسؤوليات مهمة تجاه السلم والأمن الدوليين. ونأمل أن تحل الأطراف المعنية الخلافات من خلال التشاور والحوار".

وأضاف جيان "إن اللجوء إلى العقوبات أحادية الجانب أو التهديد بفرض عقوبات في العلاقات الدولية يشكل سياسة قوة وتسلطا مهيمنا، وهذا سلوك يرفضه المجتمع الدولي أكثر وأكثر".

الأزمة الروسية الأمريكية الحالية ربما تكون هى الأعنف والأعمق فى العلاقات بين البلدين منذ عام 1979، عندما تدخل الاتحاد السوفيتى فى افغانستان، لكن لا شك فى عصر ما بعد الاتحاد السوفيتى وانتهاء الحرب الباردة، كانت الأزمة الأعنف هى تدخل الناتو بقيادة الولايات المتحدة فى يوغسلافيا عام 1999 وقصف بلجراد، على خلفية أزمة كوسوفو، واتهام حكومتها بعمليات تطهير عرقى، هذه الأزمة كانت أول الخلافات العميقة بين روسيا الحديثة والولايات المتحدة، حينها اكتفى رئيس الوزراء الروسى آنذاك يفجينى بريماكوف باستدارة طائرته فوق المحيط الأطلنطى والعودة لموسكو وهو فى طريقه إلى زيارة واشنطن. فقد كانت موسكو تنظر إلى الحرب على يوغسلافيا باعتبارها عدوانا صريحا على دولة ذات سيادة، حينها أوقفت روسيا كل أشكال التعاون مع حلف شمال الأطلنطى (الناتو).