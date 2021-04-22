الخميس 22 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السجن 10 سنوات لمهندس زراعي بتهمة الإتجار بالمخدرات في الإسكندرية

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل رئيس المحكمة، بمعاقبة مهندس زراعي بالسجن لمدة 10 سنوات، بعد اتهامه بالإتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين محمد حسن منيع، والحسيني أحمد عطا، وسكرتير الجنايات السيد البتانوني.


ترجع أحداث القضية رقم 23968 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يفيد بالقبض على المتهم وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش بدائرة القسم.


كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام المتهم ط.ر.ع، مهندس زراعي، مقيم بمنطقة العامرية، بالاتجار في المواد المخدرة، تم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه وعقب تنفيذ القرار تم ضبطه أثناء قيادته سيارته الملاكي بالطريق الصحراوي وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 140 طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.
تحرر محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة العامة قررت إحالته الى محكمة جنايات الإسكندرية.

الجنايات مخدرات ضباط حشيش ضبط الإسكندرية

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