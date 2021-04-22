الخميس 22 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«شياكة.. فورمة الساحل.. سفر المزامير».. الأحد بسينما الهناجر

مركز الهناجر للفنون
مركز الهناجر للفنون

تستمر سينما الهناجر "بأرض الأوبرا" التابعة لقطاع الصندوق، في تقديم العروض المشاركة للجمهور.. حيث تعرض فى الثامنة مساء الأحد 25 إبريل عدد من الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة والتحريك، وفي إطار عروض أفلام الدورة الثالثة والعشرون من المهرجان القومي للسينما المصرية، والذي نظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية خلال شهر مارس الماضى.

وتعرض الأفلام الروائية القصيرة:  فيلم "شياكة" وهو فيلم كوميدي يحمل الكثير من الشجن المغلف بالضحك.

فيلم "الضمير" ويدور حول ( ناجى ) رجل الأعمال والتي تسيطر على أعماله أساليب غير انسانية، ويعتاد أن يستحم كل ليلة وكأنه يغتسل من ذنوبه في صحوة ضمير ليلي.

فيلم "فورمة الساحل" ويدور حول شاب يقرر إنقاص وزنه،  لكنه يصطدم بخلافات الرأى بين الرياضيين والاطباء وحتي العامة فهل ينجح فى انقاص وزنه.

فيلم "سمك ميت" ويدور حول شاب يخرج لصيد السمك علي شاطئ النيل ويلقي بالشباك عدة مرات ولكن تخرج شبكته خاوية.

فيلم "يوسف" ويدور حول يوسف الذي يتم استدعاؤه للشهاد في جريمة قتل ولكن ذاكرته تستدعي ذكريات طفولته.

فيلم "الضحية" وتدور أحداث الفيلم عن عملية أختطاف الأطفال وسرقة أعضائهم.

فيلم " صامت " ويدور حول ملاك يواجه صعوبة في تقبل وفاه الشخص المكلف بمراقبتة طوال حياته.

ومن الأفلام التسجيلية اكثر من 15 دقيقة يعرض فيلم " سفر المزامير" ويدور حول دخول المسيحيه مصر عام 61 ميلادية أثناء الحكم الرومانى، ويستعرض الفيلم  العديد من التفاصيل وقصص النضال والإستشهاد نتيجة الإضطهاد الرومانى للمسيحيين الأوائل،  لكن من رحم المعاناه خرجت للعالم واحده من أعظم موروثات التراث البشرى وهى الألحان القبطيه التى ظلت باقيه أكثر من 20 قرناً من الزمان.

ومن ناحية أخرى يواصل صندوق التنمية الثقافية فاعلياته المتنوعة في كافة الفروع التابعة له في القاهرة والإسكندرية إحتفالا بشهر رمضان المبارك.

مركز الهناجر للفنون المهرجان القومي للسينما المصرية أرض الأوبرا

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