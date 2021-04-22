الخميس 22 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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صحتك في رمضان.. 5 فوائد للبطيخ خلال شهر الصيام

فوائد البطيخ
فوائد البطيخ

انتشر البطيخ في الأسواق، ويعتبر وجبة إفطار منعشة للهروب من حرارة الجو خاصة بعد صيام 14 ساعة بجانب الخبز وقطعة من الجبن.

وبعيدًا عن مذاقه الشهي، فالبطيخ له فوائد كثيرة نرصدها لكم فى السطور التالية.

يمد الجسم بالماء:

من الفواكهة التى تحتوى على نسبة كبيرة من الماء، الامر الدذى يجعلة من الأطعمة المفضلة والمناسبة للصائمين خلال شهر رمضان.

فوفقًا للأبحاث فيحتوي البطيخ على 91٪ من الماء، الامر الذى يجعله من الوجبات التى يمكنك الإستعانة بها فى السحور، لإمداد الجسم بالماء والطاقة.

سعرات حرارية أقل:

يعد البطيخ من الفاكهة التى تتمتع بسعرات حرارية قليلة، الأمر الذى يجعله خيار جيدًا للاشخاص الذين يتبعون حميات غذائية منخفضة السعرات الحرارية.

يحتوي البطيخ على 46 سعرة حرارية فقط لكل كوب، لذا فهو مفضل للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، وأيضًا مرضى السكرى.

 

غنى بمادة "اللايكوبين":

مادة "اللايكوبين"  أحد مضادات الأكسدة القوية والرائعة التي تعطي الفواكه والخضروات لونها الأحمر، حيث أنها تعتبر من المعادن التى تحافظ على القلب، بالإضافة الى حماية البشرة وتجديد نضارتها.

وتساعد مادة "اللايكوبين" على التصدى للأورام السرطانية، المرض الذى انتشر بصورة كبيرة خلال الأعوام الماضية.

 

جيد لصحة العين:

يحتوى البطيخ على فيتامين أ، وهو اللازم  لصحة العين والرؤية الجيدة، لذا فإن تناول كوب من البطيخ يوميًا يمكن أن يكون مفيدًا لصحة عينيك، وحمايتها من الأمراض.

 

مفيد للجهاز الهضمى:

تكتظ سفرة  شهر رمضان بالكثير من الأطعمة، الأمر الذى يتسبب بمشاكل عدة فى الجهاز الهضمى وإضطراب القولون العصبى.

ويمكن للبطيخ أن يساهم فى حل مشكلات الجهاز الهضمى، بسبب إحتواءه على نسبة كبيرة من الماء، التى تعمل كملين طبيعى وتمنع حدوث الامساك، بالإضافة الى إحتواءه ايضًا على الالياق التى تمنع إضطرابات الجهاز الهضمى.

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